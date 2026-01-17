Lamparter in spannendem Compact-Bewerb am Stockerl

Jens Luraas Oftebro entscheidet einen spannenden Compact-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Oberhof knapp für sich!

Der Norweger setzt sich 1,7 Sekunden vor ÖSV-Aushängeschild Johannes Lamparter durch. Auf Rang drei landet Oftebros Bruder Einar.

Stefan Rettenegger klassiert sich als Vierter knapp neben dem Podest (+3,1), sein Bruder Thomas wird Sechster (+15,2). Mit Franz-Josef Rehrl als Zehntem (+58,2) landet ein weiterer Österreicher in den Top 10.

Zwei weitere ÖSV-Athleten in den Top 15

Im Laufe des Rennens bildet sich eine bis zu zehn Mann starke Führungsgruppe heraus, aus der kurz vor dem Ziel noch Lamparter, Stefan Rettenegger und die Oftebro-Brüder übrig bleiben. Jens Luraas Oftebro setzt sich schließlich im Zielsprint durch.

Die weiteren Österreicher landen auf den Rängen zwölf (Fabio Obermeyer, +1:00,6), 15 (Martin Fritz, +1:02,6), 36 (Paul Walcher, +1:34,0) und 40 (Felix Kolb, +1:45,0).

Lamparter: "Ich war sehr auf Angriff aus"

"Es war ein cooler Tag, ein solider Sprung", resümiert Lamparter nach dem Rennen. Er habe bei der Analyse etwas gefunden, das ihn auf der Schanze weitergebracht habe. "Ein richtig tolles Rennen, ich war sehr auf Angriff aus."

Er genießt es in Oberhof, das er bisher nur von Trainingslagern und aus dem Fernsehen von Biathlon-Wettkämpfen kannte. Der vierfache Saisonsieger baut seine Weltcupführung auf den diesmal neuntplatzierten Deutschen Julian Schmid auf 194 Punkte aus.

Rettenegger "vermisst die Langlaufform vom Saisonstart"

Stefan Rettenegger freut sich über seinen Aufwärtstrend im Springen, vermisst aber die Langlaufform vom Saisonstart: "Da ist jeder Schritt ein bisschen ein Kampf. Sobald es schnell wird, geht es recht schnell, dass es mit mir schnell vorbei ist."

Für Sonntag ist als erste von noch sieben ausstehenden Bewerben eine Gundersen-Konkurrenz angesetzt.

Hirner belegt Rang sechs

Bei den Frauen belegt Lisa Hirner 51,5 Sek. hinter der norwegischen Seriensiegerin Ida Marie Hagen Rang sechs. Nathalie Armbruster (GER/+7,7 Sek.) wird vor Minja Korhonen (FIN/+14,6) Zweite.

Hirner spricht von ihrem 5-km-Rennen infolge eines Sprungs von einer "verdammt harten Runde. Auf der Schanze war das eher ein Rückschritt und dann diese Landung auch noch, das ist sehr, sehr ärgerlich", meint die Steirerin.

Trondheim-Siegerin Katharina Gruber wurde 14., ein besseres Ergebnis verhindert ein Sturz mit Stockbruch. Die Oberösterreicherin ist sechs Bewerbe vor Schluss als Fünfte aber dennoch beste Österreicherin im Weltcup, Hirner ist Achte.

Hagen hat an der Spitze 170 Zähler Vorsprung. Auch hier geht es am Sonntag mit einem Gundersen-Bewerb weiter.