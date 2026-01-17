"Realisiere es noch gar nicht" - Delago feiert ersten Weltcupsieg

Nicol Delago feierte bei ihrem Heimrennen in Tarviso ihren ersten Weltcup-Sieg. Sie gewann die Abfahrt vor Kira Weidle-Winkelmann (+0,20) und Lindsey Vonn (+0,26).

Das Ergebnis der Abfahrt >>>

Der erste Triumph gelingt der Italienerin in ihrem 133. Weltcup-Rennen.

Delago Schwestern können überzeugen

"Unglaublich! Ich realisiere es noch gar nicht ganz. Es ist eine Piste, auf der man die Ski recht gut laufen lassen kann, auf der viel Speed dabei ist", betont Delago nach dem Rennen.

Auch sie hat auf der erstmals nach 2011 wieder im Weltcup vertretenen Abfahrt noch kaum Erfahrung gehabt.

Doch nicht nur ihr Tag war erfolgreich, auch ihre Schwester Nadia konnte überzeugen. Die ein Jahr jüngere ging mit Startnummer 29 ins Rennen. Zu dem Zeitpunkt konnte bei schlechter Sicht kaum mehr eine Läuferin überzeugen, doch Delago kam mit lediglich 1,15 Sekunden als Zehnte ins Ziel.

Weidle-Winkelmann ärgert sich

Nicht ganz zufrieden zeigte sich die zweitplatzierte Kira Weidle-Winkelmann nach dem Rennen. Sie hatte, so wie auch im Training, mit der Zielkurve zu kämpfen.

"Ich habe schon während der Fahrt geflucht", sagt die Deutsche im Interview.

Vonn mit irrer Podest-Quote

Lindsey Vonn schaffte in sieben Saisonrennen sechsmal den Sprung auf das Podest. Lediglich im Super-G in St. Moritz wurde sie Vierte.

Die Strecke in Tarvisio würde ihr eigentlich nicht sonderlich liegen meinte die Amerikanerin zuvor. Mit dem dritten Platz kann sie die Führung im Abfahrtsweltcup auf Emma Aicher aber weiter ausbauen.

Der Weltcupstand in der Abfahrt >>>