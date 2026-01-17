NEWS

Benjamin Karl siegt beim Parallel-PGS in Bansko

Der ÖSV-Routinier setzt sich im Finale souverän gegen seinen kanadischen Konkurrenten durch.

Benjamin Karl siegt beim Parallel-PGS in Bansko Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der 40-jährige Benjamin Karl hat am Samstag seinen 28. Weltcupsieg gefeiert, den ersten seit fast zwei Jahren.

Beim Snowboard-Weltcup in Bansko (Bulgarien) setzte er sich im Parallel-Riesentorlauf im großen Finale gegen den Kanadier Arnaud Gaudet durch, Dritter wurde bei leichtem Schneefall der Schweizer Gian Casanova. Für Karl war es der erste Saisonsieg nach zwei zweiten Plätzen, der Titelverteidiger ist damit auch einer der Topfavoriten bei den Olympischen Spielen.

"Ich habe zu lange auf den Sieg gewartet. Heute wollte ich gewinnen, ich wollte vor den Olympischen Spielen einmal gewinnen", sagte Karl, der sich auf den eisigen, schlagigen Verhältnissen wohlfühlte. Christoph Karner, Alexander Payer und Fabian Obmann (gegen Karl) schieden im Viertelfinale aus, Martina Ankele und Arvid Auner (gegen Payer) im Achtelfinale.

