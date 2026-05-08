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ÖSV präsentiert neuen Cheftrainer für Langlauf-Team

Der österreichische Skiverband setzt künftig auf italienische Expertise: Tommaso Custodero übernimmt das Langlauf-Weltcupteam.

ÖSV präsentiert neuen Cheftrainer für Langlauf-Team Foto: © GEPA
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Der ÖSV hat den Italiener Tommaso Custodero zum neuen Cheftrainer seines Langlauf-Weltcupteams bestellt. Der zuletzt in seiner Heimat tätige 33-Jährige folgt auf den Deutschen Falk Göpfert, der nach Tschechien wechselt.

Im Trainerstab von Spartenchef Alois Stadlober verblieben ist der Südtiroler Fabian Sieder, der weiterhin die Sprintgruppe betreut.

Mit Katharina Brudermann gab es in der Mannschaft einen Abgang. Die Olympiateilnehmerin hat ihre Karriere beendet.

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