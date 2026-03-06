NEWS

ICE heute: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

Spiel zwei der Pre-Playoffs: Die Linzer empfangen den VSV, zudem sind die Vienna Capitals zu Gast bei Fehervar. LIVE-Ticker:

ICE heute: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Regular Season in der win2day ICE Hockey League ist beendet, doch bevor es in die Playoffs geht, werden in den Pre-Playoffs die letzten beiden Tickets ausgespielt.

Der Villacher SV setzt sich zum Pre-Playoff-Auftakt mit einem 2:1-Overtimesieg gegen die Black Wings Linz durch. Die Vienna Capitals feiern einen 5:1-Kantererfolg im Heimspiel über Fehervar AV19.

In Spiel zwei der Pre-Playoffs empfangen nun die Black Wings Linz den VSV. Die Vienna Capitals sind zu Gast bei Fehervar AV19.

LIVE-Konferenz:

Mehr zum Thema

Das ICE-Pickrecht erklärt: Faktoren, Prozedere und Historie

Das ICE-Pickrecht erklärt: Faktoren, Prozedere und Historie

ICE Hockey League
Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

ICE Hockey League
Overtime-Krimi! Hancock-Doppelpack lässt den VSV jubeln

Overtime-Krimi! Hancock-Doppelpack lässt den VSV jubeln

ICE Hockey League
4
ICE LIVE: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

ICE LIVE: Pre-Playoff-Konferenz mit VSV - Black Wings

ICE Hockey League
1
Endlich wieder Playoff-Eishockey: "Einfach geil!"

Endlich wieder Playoff-Eishockey: "Einfach geil!"

ICE Hockey League
1
Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup

Lamparter fehlt nur noch ein Schritt zum Gesamt-Weltcup

Nord. Kombi
2
Skispringen LIVE: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Skispringen LIVE: Erster Einzel-Bewerb in Lahti

Skispringen

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV Black Wings Linz