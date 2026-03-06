-
NEWS
ICE heute: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar
Spiel zwei der Pre-Playoffs: Die Linzer empfangen den VSV, zudem sind die Vienna Capitals zu Gast bei Fehervar. LIVE-Ticker:
Die Regular Season in der win2day ICE Hockey League ist beendet, doch bevor es in die Playoffs geht, werden in den Pre-Playoffs die letzten beiden Tickets ausgespielt.
Der Villacher SV setzt sich zum Pre-Playoff-Auftakt mit einem 2:1-Overtimesieg gegen die Black Wings Linz durch. Die Vienna Capitals feiern einen 5:1-Kantererfolg im Heimspiel über Fehervar AV19.
In Spiel zwei der Pre-Playoffs empfangen nun die Black Wings Linz den VSV. Die Vienna Capitals sind zu Gast bei Fehervar AV19.
Black Wings Linz - VSV (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker>>>)
Fehervar AV19 - Vienna Capitals (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker>>>)