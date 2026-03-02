WM-Gold im Mixed! Österreichs Biathlon-Nachwuchs trumpft auf

Österreichs Jugendteam darf sich über Gold in der Mixed-Staffel bei den IBU Biathlon Jugend und Junior:innen Weltmeisterschaften freuen!

Das Quartett um Simon Hechenberger, Matti Pinter, Ilvy Giestheuer und Selina Ganner setzt sich mit 1:26,9 Minuten Vorsprung und insgesamt sieben Nachladern gegen Norwegen durch. Finnland wird mit +2:03,2 Minuten Rückstand Dritter.

Es ist die erste rot-weiß-rote Medaille bei den Wettkämpfen am Arber in Deutschland.

"Niemand von uns hat damit gerechnet"

"Ich glaube, mit diesem Ergebnis hat heute niemand von uns gerechnet, aber wir sind alle mit einem guten Gefühl in dieses Rennen hineingestartet und es hat einfach alles zusammengepasst. Ein großes Danke an das gesamte Team und an alle, die an diesem Erfolg mitgearbeitet haben – es ist einfach unglaublich!", freut sich Simon Hechenberger.

Ilvy Giestheuer sagt: "Ich habe bei meinem Rennen natürlich schon ein wenig Druck gespürt, aber ich habe einfach versucht, mein Tempo zu laufen und mich voll und ganz auf das Schießen zu konzentrieren. Liegend habe ich gewusst, dass ich es kann und es hat dann auch super funktioniert. Stehend habe ich dann schon etwas gezittert, hatte auch ein wenig Glück, aber ich bin heute richtig stolz auf meine Leistung."