NEWS
Junioren-WM: Sprint-Gold für ÖSV-Langläuferin!
Die 19-jährige Tirolerin Heidi Bucher weist in Lillehammer die Konkurrenz aus Norwegen in die Schranken.
Langläuferin Heidi Bucher holt am Montag bei der Nordischen Ski-WM der Juniorinnen und Junioren in Lillehammer Gold im Skating-Sprint.
Die 19-jährige Tirolerin setzt sich im Finale gegen die Norwegerinnen Iselin Bjervig Drivenes (+0,85 Sek.) und Eline Skaar (+1,02) durch.
"Heute war einfach ein super Tag und ich konnte zeigen, was ich wirklich draufhabe. Es hat alles zusammengepasst", sagte die Olympia-Teilnehmerin.