Nordische Junioren-Ski-WM 2026: Programm und ÖSV-Aufgebot

Programm und Zeitplan der Nordischen Junioren-WM 2026
Montag, 2. März:
Langlauf:
12:30 Uhr: Frauen + Männer - Sprint
Dienstag, 3. März:
Langlauf:
12:30 Uhr: U23 Frauen + Männer - Sprint
Mittwoch, 4. März:
Nordische Kombination:
9:45/15:00 Uhr: Team-Sprint der Frauen (Normalschanze/2x4,5 Kilometer)
11:30/16:00 Uhr: Team-Sprint der Männer (Normalschanze/2x7,5 Kilometer)
Langlauf:
10:00 Uhr: Frauen - 20 Kilometer Massenstart im Freistil
12:30 Uhr: Männer - 20 Kilometer Massenstart im Freistil
Skispringen:
13:45 Uhr: Frauen-Normalschanze (HS98)
Donnerstag, 5. März:
Langlauf:
10:00 Uhr: U23 Frauen - 20 Kilometer Massenstart im Freistil
12:30 Uhr: U23 Herren - 20 Kilometer Massenstart im Freistil
Skispringen:
16:30 Uhr: Herren - Normalschanze (HS98)
Freitag, 6. März:
Langlauf:
9:30 Uhr: Männer - 10 Kilometer Klassik Einzelstart
12:30 Uhr: Frauen - 10 Kilometer Klassik Einzelstart
Nordische Kombination:
9:30/15:00 Uhr: Nordische Kombination der Frauen (Normalschanze/5 Kilometer)
11:30/15:45 Uhr: Nordische Kombination der Herren (Normalschanze/10 Kilometer)
Skispringen:
17:45 Uhr: Teambewerb der Frauen
Samstag, 7. März:
Langlauf:
9:30 Uhr: U23 Herren - 10 Kilometer Klassischer Einzelstart
12:30 Uhr: Damen U23 - 10 Kilometer Klassik Einzelstart
Nordische Kombination:
10:00/15:00 Uhr: Mixed-Teambewerb (Normalschanze/2,5km/5km)
Skispringen:
12:30 Uhr: Skispringen Teambewerb der Herren
Sonntag, 8. März:
Langlauf:
9:30 Uhr: Mixed-Teambewerb 4x5 Kilometer
12:00 Uhr: U23 – Mixed-Teambewerb 4×5 Kilometer
Skispringen:
10:00 Uhr: Mixed-Teambewerb Normalschanze
ÖSV-Aufgebot
Skispringen:
Frauen:
Sara Pokorny (W)
Pia Stütz (S)
Luise Tritscher (STMK)
Meghann Wadsak (W)
Männer:
Julian Auinger (OÖ)
Stephan Embacher (T)
Thomas Gfrerer (S)
Lukas Haagen (STMK)
Nikolaus Humml (T)
Nordische Kombination:
Frauen:
Anna Brandner (STMK)
Katharina Gruber (OÖ)
Eva-Maria Holzer (T)
Clara Mentil (K)
Männer:
Andreas Gfrerer (S)
David Liegl (K)
Lukas Mühlbacher (STMK)
David Thür (T)
Maximilian Vorderegger (T)
Langlauf
Junioren und Juniorinnen:
Frauen:
Heidi Bucher (T)
Ella Kainz (STMK)
Katharina Fuchs (STMK)
Männer:
Elias Eischer (NÖ)
Nicolas Höllwarth (OÖ)
Niklas Walcher (S)
U23:
Frauen:
Maike Bogner (STMK)
Magdalena Engelhardt (STMK)
Männer:
David Fuchs (STMK)
Tobias Ganner (T)
Kilian Kehrer (OÖ)
Christian Steiner (K)
Janne Walcher (S)