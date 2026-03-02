NEWS

Nordische Junioren-Ski-WM 2026: Programm und ÖSV-Aufgebot

Für Österreichs Nachwuchssportler steht in Lillehammer das Saison-Highlight auf dem Programm. Das Wettkampfprogramm und das ÖSV-Aufgebot im Überblick:

Nordische Junioren-Ski-WM 2026: Programm und ÖSV-Aufgebot Foto: © GEPA
Österreichs Nachwuchs-Skispringer, Nordische Kombinierer und Langläufer kämpfen von 2. bis 8. März bei der Junioren-WM und der FIS U23-Langlauf-WM im norwegischen Lillehammer um Medaillen.

Insgesamt wurden vom Österreichischen Skiverband 31 Sportler:innen nominiert.

LAOLA1 hat das Aufgebot und das Wettkampfprogramm der verschiedenen Sportarten für euch zusammengefasst.

Programm und Zeitplan der Nordischen Junioren-WM 2026

Montag, 2. März:

Langlauf:

12:30 Uhr: Frauen + Männer - Sprint

Dienstag, 3. März:

Langlauf:

12:30 Uhr: U23 Frauen + Männer - Sprint

Mittwoch, 4. März:

Nordische Kombination:

9:45/15:00 Uhr: Team-Sprint der Frauen (Normalschanze/2x4,5 Kilometer)

11:30/16:00 Uhr: Team-Sprint der Männer (Normalschanze/2x7,5 Kilometer)

Langlauf:

10:00 Uhr: Frauen - 20 Kilometer Massenstart im Freistil

12:30 Uhr: Männer - 20 Kilometer Massenstart im Freistil

Skispringen:

13:45 Uhr: Frauen-Normalschanze (HS98)

Donnerstag, 5. März:

Langlauf:

10:00 Uhr: U23 Frauen - 20 Kilometer Massenstart im Freistil

12:30 Uhr: U23 Herren - 20 Kilometer Massenstart im Freistil

Skispringen:

16:30 Uhr: Herren - Normalschanze (HS98)

Freitag, 6. März:

Langlauf:

9:30 Uhr: Männer - 10 Kilometer Klassik Einzelstart

12:30 Uhr: Frauen - 10 Kilometer Klassik Einzelstart

Nordische Kombination:

9:30/15:00 Uhr: Nordische Kombination der Frauen (Normalschanze/5 Kilometer)

11:30/15:45 Uhr: Nordische Kombination der Herren (Normalschanze/10 Kilometer)

Skispringen:

17:45 Uhr: Teambewerb der Frauen

Samstag, 7. März:

Langlauf:

9:30 Uhr: U23 Herren - 10 Kilometer Klassischer Einzelstart

12:30 Uhr: Damen U23 - 10 Kilometer Klassik Einzelstart

Nordische Kombination:

10:00/15:00 Uhr: Mixed-Teambewerb (Normalschanze/2,5km/5km)

Skispringen:

12:30 Uhr: Skispringen Teambewerb der Herren

Sonntag, 8. März:

Langlauf:

9:30 Uhr: Mixed-Teambewerb 4x5 Kilometer

12:00 Uhr: U23 – Mixed-Teambewerb 4×5 Kilometer

Skispringen:

10:00 Uhr: Mixed-Teambewerb Normalschanze

ÖSV-Aufgebot

Skispringen:

Frauen:

  • Sara Pokorny (W)

  • Pia Stütz (S)

  • Luise Tritscher (STMK)

  • Meghann Wadsak (W)

Männer:

  • Julian Auinger (OÖ)

  • Stephan Embacher (T)

  • Thomas Gfrerer (S)

  • Lukas Haagen (STMK)

  • Nikolaus Humml (T)

Nordische Kombination:

Frauen:

  • Anna Brandner (STMK)

  • Katharina Gruber (OÖ)

  • Eva-Maria Holzer (T)

  • Clara Mentil (K)

Männer:

  • Andreas Gfrerer (S)

  • David Liegl (K)

  • Lukas Mühlbacher (STMK)

  • David Thür (T)

  • Maximilian Vorderegger (T)

Langlauf

Junioren und Juniorinnen:

Frauen:

  • Heidi Bucher (T)

  • Ella Kainz (STMK)

  • Katharina Fuchs (STMK)

Männer:

  • Elias Eischer (NÖ)

  • Nicolas Höllwarth (OÖ)

  • Niklas Walcher (S)

U23:

Frauen:

  • Maike Bogner (STMK)

  • Magdalena Engelhardt (STMK)

Männer:

  • David Fuchs (STMK)

  • Tobias Ganner (T)

  • Kilian Kehrer (OÖ)

  • Christian Steiner (K)

  • Janne Walcher (S)

