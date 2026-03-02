NEWS

Tom Ritzy Hülsmann - ist ER Hartbergs heißeste Transferaktie?

Der junge Keeper zeigt in der Oststeiermark mit guten Leistungen auf. Wird er den Hartbergern viel Geld in die Klubkasse spülen? Die "Ansakonferenz" diskutiert:

2,05 Meter groß, 21 Gegentore in 20 Spielen, sieben Spiele zu Null.

Tom Ritzy Hülsmann ist einer der Garanten für den Hartberger Erfolg dieser Saison. Nach seiner Ausbildung in der Jugend des FC Bayern und einer Saison in der ADMIRAL 2. Liga beim SKN St. Pölten ist der 21-Jährige beim TSV Hartberg mittlerweile so richtig in der ADMIRAL Bundesliga angekommen.

Dort könnte er durch die gezeigten Leistungen auch andernorts Begehrlichkeiten wecken.

So sehen Julia Haunschmid, Johannes Kristoferitsch und Patrick Gstettner den jungen Keeper:

