Tom Ritzy Hülsmann - ist ER Hartbergs heißeste Transferaktie?

2,05 Meter groß, 21 Gegentore in 20 Spielen, sieben Spiele zu Null.

Tom Ritzy Hülsmann ist einer der Garanten für den Hartberger Erfolg dieser Saison. Nach seiner Ausbildung in der Jugend des FC Bayern und einer Saison in der ADMIRAL 2. Liga beim SKN St. Pölten ist der 21-Jährige beim TSV Hartberg mittlerweile so richtig in der ADMIRAL Bundesliga angekommen.

Dort könnte er durch die gezeigten Leistungen auch andernorts Begehrlichkeiten wecken.

So sehen Julia Haunschmid, Johannes Kristoferitsch und Patrick Gstettner den jungen Keeper: