NEWS

Erstmals ein Verteidiger MVP des ICE-Grunddurchgangs

Der Routinier war schon einmal Zweiter bei der Wahl, nun ist er voran - und kommt nicht von einem Team der Top-5 des Grunddurchgangs.

Erstmals ein Verteidiger MVP des ICE-Grunddurchgangs Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
T.J. Brennan von Olimpija Ljubljana ist von Fachjournalisten zum wertvollsten Spieler (Most Valuable Player - MVP) des Grunddurchgangs in der win2day ICE Hockey League gewählt worden.

Der 36-jährige US-Amerikaner folgt dem Kanadier John Hughes vom VSV nach und ist der erste Verteidiger in der Liga-Geschichte, der die "Ron Kennedy Trophy" bekommt. Schon 2021/22 musste sich Brennan bei der Wahl nur hinter Peter Schneider anstellen.

Mit 53 Punkten ist Brennan heuer der drittbeste ICE-Scorer. In 30 seiner 46 Einsätze gelangen ihm Scorerpunkte. Im Voting landete er mit 31 Stimmen vor Mathias From vom KAC (26).

Brennan ist erst der zweite Spieler eines Teams aus Ljubljana, der zum MVP gekürt wurde. Der erste war Hughes vor 14 Jahren.

Eishockey Olimpija Ljubljana T.J. Brennan win2day ICE Hockey League Ron Kennedy Trophy MVP Wintersport