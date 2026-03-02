Titelkampf? Ex-LASK-Coach tippt auf Red Bull Salzburg

Zwischen 2020 und 2021 betreute einst Dominik Thalhammer für über ein Jahr den LASK. Gespannt blickt er auf die Entwicklungen bei seinem Ex-Klub.

Unter Didi Kühbauer zeigten sich die Linzer bärenstark, fixierten bereits jetzt den Einzug in die Meistergruppe. Auf Platz drei hinter Red Bull Salzburg und Sturm Graz könnten sie im Titelrennen noch ein Wort mitreden, auf den Leader fehlen drei Zähler.

Thalhammer tippt auf Salzburg

"Aktuell ist es sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube schon, dass sie sehr lange vorne mitspielen werden. Vielleicht sogar bis zum Ende. Ich glaube am Ende aber schon, dass Red Bull Salzburg es machen wird. Das ist auch so mein Meistertipp. LASK hat aber gute Chancen, da dranzubleiben", beurteilt Dominik Thalhammer den Titelkampf in der "Sky"-Sendung "Talk und Tore".

Respekt gebührt er auch der Wiener Austria. Titelchancen räumt Thalhammer ihnen aber nur geringe ein. "Am Ende ist es, glaube ich, dieses Jahr noch zu früh. Ich sehe aber gute Tendenzen von der Idee her, wie man österreichische Spieler entwickeln will. Ich glaube, dass das der Weg ist, den man auch gehen muss."

Der aktuelle Cheftrainer der Veilchen - Stephan Helm - arbeitete einst unter Dominik Thalhammer beim LASK.