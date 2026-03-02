Capitals verpflichten Pioneers-Duo für die ICE-Postseason

Kevin Macierzynski und Ramon Schnetzer verstärken die Vienna Capitals in der Postseason der win2day ICE Hockey League.

Das Duo wechselt von den Pioneers Vorarlberg nach Wien, die Feldkircher haben die (Pre-)Playoffs als Zwölfter erneut verpasst.

Der 33-jährige Macierzynski bringt die Erfahrung aus 640 Liga-Spielen in den Wiener Kader, mit zwölf Toren war der abgelaufene Grunddurchgang für den Pioneers-Kapitän der trefferreichste seiner Profi-Karriere.

"Ich freue mich riesig über meinen Wechsel nach Wien. In den vergangenen Tagen ist alles sehr schnell gegangen", sagt Macierzynski. "Wir wollen definitiv den nächsten Schritt machen. Ich werde mich hoffentlich sehr gut in eine eingespielte Mannschaft einfügen und will gleich am Mittwoch durchstarten."

Schnetzer: "Wollte schon seit Längerem hier spielen"

Der vier Jahre jüngere Schnetzer bringt es auf 401 ICE-Einsätze.

Mit 18 Punkten in 48 Partien hat der 69-fache Nationalspieler seinen produktivsten Grunddurchgang hinter sich. Bei der WM 2025, bei der Österreich das Viertelfinale erreichte, absolvierte der ebenso wie Macierzynski in Feldkirch geborene Schnetzer alle acht Spiele.

"Ich bin zum Teil in Wien aufgewachsen und wollte schon seit Längerem hier spielen, jetzt hat es endlich geklappt. Von dem her freue ich mich sehr über meinen Wechsel zu den Capitals", so Schnetzer. "Ich freue mich richtig auf die Playoffs und Playoff-Eishockey, ich bin ready!"

Dolezal: "Personalsituation ein leidiges Thema"

"Wie schon die gesamte Saison über ist die Personalsituation vor den anstehenden Pre-Playoffs ein leidiges Thema bei uns", erklärt Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals.

"Da es etliche Akteure gibt, die teilweise schwer angeschlagen spielen müssen, haben wir uns mit zwei Spielern verstärkt, die über reichlich Erfahrung auf höchstem Niveau verfügen. Die Liga-Regularien erlauben es uns, noch einmal nachzurüsten."

Am Mittwoch starten die Capitals in die Pre-Playoffs, Spiel 1 gegen Fehervar AV19 steigt in der Wiener Steffl-Arena.