Peter Schneider, die "Alpen-Cobra"

Österreich hat erstmals seit 2015 wieder ein Auftaktspiel bei einer Eishockey-WM gewonnen.

In der ersten Partie der "Mission Klassenerhalt" wurde Aufsteiger Großbritannien mit 5:2 bezwungen. Hauptverantwortlich dafür war Kapitän Peter Schneider, der mit einem Doppelpack den Grundstein zum Sieg legen konnte. Spielbericht >>>

Nach einer verhältnismäßig schwachen Saison bei Red Bull Salzburg läuft der Routinier pünktlich zur Hochform auf. Bereits beim finalen Test-Sieg über Slowenien konnte der 35-Jährige mit je einem Tor und Assist überzeugen.

Die "Alpen-Cobra"

Von einer kleinen Fan-Gruppierung aus Kärnten wurde der Torjäger als "Alpen-Cobra" getauft. "Das müssen sie mir nochmal erklären, wie das zustande gekommen ist", lächelte der Doppel-Torschütze.

Er hätte ein "richtig geiles" Plakat überreicht bekommen, auf dem der neue Spitzname verewigt wurde. "Das ist echt eine tolle Erinnerung", sagte Schneider.

Starke Team-Leistung, aber nicht alles perfekt

Nach dem wichtigen Erfolg war der Stürmer stolz auf die Mannschaft: "Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns heute vorgenommen haben. Es war eine wahnsinnig gute Team-Leistung."