Roman Josi: Der Schweizer Volksheld

Eishockey war bei den Josis seit jeher ein großes Thema, allerdings nicht bei Roman. Seine Liebe galt dem Fußball, besonders den Young Boys Bern. Während Bruder Yannick beim SC Bern in die Eishockey-Schule gegangen ist, war Roman dem Spiel mit Puck und Schläger abgeneigt.

Mama Doris Josi sagte dem "Blick" einmal, dass der Trainer der Berner Hockey-Schule früh sein Interesse an Roman angemeldet hätte. "Doch der hat abgelehnt. Roman hat in dieser Phase immer wieder betont, dass er ein großer Fußballer werden will."

...war schnell geplatzt

Dass dieser Traum nicht zur Realität wurde, war früh entschieden. Bei einem Schnuppertraining der Young Boys F-Junioren, die der Altersstufe U8 entsprechen, waren die Trainer offensichtlich wenig überzeugt.

Über das Warum ist man sich in der Familie Josi jedoch uneinig. War es wirklich fehlendes Talent? Bruder Yannick vermochte sich daran zu erinnern, "dass die YB-Trainer den Rö für zu wenig talentiert eingestuft haben."

Roman konnte dies nicht glauben: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Fußball-Talent für den YB-Nachwuchs nicht gereicht hat. Es muss irgendeinen anderen Grund gegeben haben."

Die exakte Ursache ist bis heute nicht überliefert. Die Eidgenossen werden darüber allerdings nicht traurig sein.

"Aus Roman könnte ein NLA-Spieler werden"

Der "Berner Giel" hat schließlich doch das Feuer fürs Eishockey gefunden. Auch dank Yannick, mit dem er im Nachwuchs des SCB ein Abwehr-Pärchen gebildet hat.

Doch je älter beide wurden, desto mehr verlor Yannick die Motivation an den pickelharten Trainings - und dadurch irgendwann auch am Eishockey. Während es der ältere Bruder irgendwann bleiben ließ, war Romans Weg vorgezeichnet.