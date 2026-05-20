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Eishockey-WM heute: Österreich - Schweiz
Kann die ÖEHV-Truppe nach dem historisch starken WM-Start auch gegen den WM-Gastgeber überraschen? LIVE-Infos:
Österreich bekommt es am Mittwoch (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Rahmen der Eishockey-WM 2026 mit WM-Gastgeber Schweiz zu tun.
Bislang verlief die WM absolut traumhaft für das ÖEHV-Nationalteam. Nachdem man mit Siegen gegen Großbritannien und Ungarn den Klassenerhalt so gut wie fixieren konnte, folgte am Dienstag das nächste Ausrufezeichen:
Österreich besiegte auch Lettland mit 3:1 und konnte damit erstmals überhaupt mit drei Siegen en suite in eine A-WM starten.
Gegen die Schweiz ist die Mannschaft von Roger Bader aber klarer Außenseiter. Jeder mögliche Punkt wäre als große Hilfe auf dem Weg in ein möglicherweise erneutes Viertelfinale zu werten.
Eishockey-WM: Tabelle Österreichs Gruppe A >>>