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Eishockey-WM heute: Österreich - Schweiz

Kann die ÖEHV-Truppe nach dem historisch starken WM-Start auch gegen den WM-Gastgeber überraschen? LIVE-Infos:

Eishockey-WM heute: Österreich - Schweiz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreich bekommt es am Mittwoch (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Rahmen der Eishockey-WM 2026 mit WM-Gastgeber Schweiz zu tun.

Bislang verlief die WM absolut traumhaft für das ÖEHV-Nationalteam. Nachdem man mit Siegen gegen Großbritannien und Ungarn den Klassenerhalt so gut wie fixieren konnte, folgte am Dienstag das nächste Ausrufezeichen:

Österreich besiegte auch Lettland mit 3:1 und konnte damit erstmals überhaupt mit drei Siegen en suite in eine A-WM starten.

Gegen die Schweiz ist die Mannschaft von Roger Bader aber klarer Außenseiter. Jeder mögliche Punkt wäre als große Hilfe auf dem Weg in ein möglicherweise erneutes Viertelfinale zu werten.

Eishockey-WM: Tabelle Österreichs Gruppe A >>>

LIVE-Ticker:

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