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Eishockey-WM heute: Österreich - Ungarn

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Großbritannien steht für das ÖEHV-Team das nächste Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. LIVE-Infos:

Eishockey-WM heute: Österreich - Ungarn Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreich trifft am Sonntag (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im zweiten Gruppenspiel der Eishockey-WM 2026 auf Ungarn.

Der Auftakt in die WM ist mehr als gelungen. Das ÖEHV-Team konnte Großbritannien am Samstag in Zürich mit 5:2 besiegen und damit einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg einfahren.

Nun folgt sofort das nächste Schlüsselspiel. Gelingt gegen Ungarn der nächste Erfolg, ist Österreich der Klassenerhalt bereits nach dem zweiten Spiel so gut wie sicher.

Bereits im Februar dieses Jahres traf das österreichische Team beim Drei-Nationen-Turnier auf Ungarn. Das Duell konnte mit 4:1 gewonnen werden.

Tabelle der Gruppe A mit Österreich >>>

LIVE-Ticker:

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#25: Gerald Ressmann - 55 Spiele
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