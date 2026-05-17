Großbritannien Großbritannien GBR
USA USA USA
Endstand
1:5
0:1 , 1:1 , 0:3
  • Nathanael Halbert
  • Paul Cotter
  • Isaac Howard
  • Mathieu Olivier
  • Declan Carlile
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Eishockey-WM: Großbritannien kann USA lange fordern

Der Titelverteidiger darf sich über einen Sieg gegen Großbritannien freuen. Doch die Briten schlagen sich nach der Pleite gegen das ÖEHV-Team gut.

Eishockey-WM: Großbritannien kann USA lange fordern Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Erster WM-Sieg für den Olympiasieger!

Die USA bejubeln am zweiten Spieltag der Eishockey-WM in der Schweiz einen verdienten und erwartbaren 5:1-Sieg über Großbritannien.

NHL-Profi Isaac Howard von den Edmonton Oilers schnürt dabei einen Doppelpack (38./57.).

ICE-Akteur sorgt für den Ausgleich der Briten

Allerdings schaffen die Briten im Mittelabschnitt zunächst sogar den 1:1-Ausgleich. Denn ICE-Crack Nathanael Halbert sorgt beim klaren Underdog für einen Jubelsturm (29.).

Erst drei Treffer im dritten Drittel sorgen letztlich für den klaren Sieg. Damit melden sich die US-Amerikaner nach der Auftaktpleite gegen die Schweiz zurück.

Auch Slowakei gewinnt

Auch die Slowakei feiert als klarer Favorit einen 4:1-Sieg über Italien. Damit bleibt der Olympia-Halbfinalist mit dem zweiten Sieg in der zweiten Partie natürlich im Rennen um das Viertelfinale.

Auf das ÖEHV-Nationalteam wartet am Sonntag nach dem 5:2-Erfolg über Großbritannien das zweite Schlüsselspiel gegen Ungarn. LIVE-Ticker: Österreich vs. Ungarn (16:20 Uhr) >>>

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