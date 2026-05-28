Halbfinale! Kanada wirft die USA aus der WM

Die ersten beiden WM-Halbfinalisten stehen fest!

Im Eishockey-Klassiker im Schweizer Freiburg setzt sich Kanada gegen die USA mit 4:0 durch.

Die Kanadier gehen dabei im ersten Drittel durch einen Treffer von Macklin Celebrini mit 1:0 in Führung (19.). In weiterer Folge wird die USA stärker, just in dieser Phase sorgt Dylan Holloway für die Vorentscheidung (30.).

Danach drücken die US-Boys zwar auf den Anschlusstreffer, finden aber ein ums andere Mal ihren Meister im gegnerischen Goalie. Auch im letzten Drittel drückt die USA, ein Treffer will aber nicht gelingen.

In der Schlussphase gelingt Kanada durch Connor Brown (59.) und Sidney Crosby (59.) noch der Doppelschlag zum 4:0-Sieg.

Auch Finnland zieht ins Halbfinale ein

Das zweite Halbfinale zwischen Finnland und Tschechien geht mit 4:1 klar an die Finnen.

Sakari Manninen (8.), Anton Lundell (15.) und Konsta Helenius (22.) sorgen für eine frühe 3:0-Führung. Filip Hronek sorgt zwar noch für den Anschluss (31.), für mehr reicht es aber nicht.

Im letzten Drittel trifft Lenni Hämeenaho (56.) zum 4:1-Endstand.