ÖEHV-Youngster unterschreibt Einstiegsvertrag in der NHL
Der 19-jährige Verteidiger erhält in Utah einen Dreijahresvertrag.
Schöne Nachrichten für Gregor Biber!
Der ÖEHV-Youngster unterschreibt bei den Utah Mammoth einen Dreijahresvertrag. Das gab die NHL-Franchise am Donnerstag offiziell bekannt.
Der Einstiegsvertrag gilt ab der kommenden Saison 2026/27. "Gregor ist ein sehr talentierter Verteidiger, der es im vergangenen Jahr in Schweden sehr gut gemacht hat. Wir freuen uns, seine Entwicklung bei uns weiter zu beobachten", wird Bill Armstrong, General Manager der Mammoth zitiert.
2024 in Runde vier gedraftet
Der 19-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren in der Swedish Hockey League für Rögle BK, kam dort in der vergangenen Saison auf 38 Einsätze.
Für das ÖEHV war er bei der laufenden Eishockey-WM in der Schweiz im Einsatz. 2024 wurde er von Utah beim NHL-Draft in Runde vier gepickt.