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Sebastian Aho
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Jordan Staal
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Logan Stankoven
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Andrei Svechnikov
Hurricanes nur noch einen Schritt vom NHL-Finale entfernt
Gegen die Canadiens stellt das Team aus North Carolina mit einem klaren Sieg auf 3:1.
Die Carolina Hurricanes stehen kurz vor dem Einzug ins NHL-Finale.
Bei den Montreal Canadiens feiern die Hurricanes im vierten Spiel der best-of-seven-Serie einen klaren 4:0-Auswärtsieg und stellen damit im Gesamtscore auf 3:1.
Den Grundstein für den Sieg legt das Team aus North Carolina bereits im ersten Drittel. Sebastian Aho sorgt im Powerplay in der 15. Minute für die 1:0-Führung.
Hurricanes machen alles klar
Kurze Zeit später legt Jordan Staal nach (17.). Logan Stankoven gelingt dann sogar noch die 3:0-Führung im ersten Spielabschnitt.
Daraufhin verteidigen die Hurricanes ihre Führung souverän. Andrei Svechnikov sorgt kurz vor Ende des Spiels dann für die endgültige Entscheidung per Empty-Net-Goal (59.).
ÖEHV-Legionär David Reinbacher kam bei den Canadiens nicht zum Einsatz.