Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes CAR
Endstand
0:4
0:3 , 0:0 , 0:1
  • Sebastian Aho
  • Jordan Staal
  • Logan Stankoven
  • Andrei Svechnikov
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Hurricanes nur noch einen Schritt vom NHL-Finale entfernt

Gegen die Canadiens stellt das Team aus North Carolina mit einem klaren Sieg auf 3:1.

Hurricanes nur noch einen Schritt vom NHL-Finale entfernt Foto: © IMAGO / UPI Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Die Carolina Hurricanes stehen kurz vor dem Einzug ins NHL-Finale.

Bei den Montreal Canadiens feiern die Hurricanes im vierten Spiel der best-of-seven-Serie einen klaren 4:0-Auswärtsieg und stellen damit im Gesamtscore auf 3:1.

Den Grundstein für den Sieg legt das Team aus North Carolina bereits im ersten Drittel. Sebastian Aho sorgt im Powerplay in der 15. Minute für die 1:0-Führung.

Hurricanes machen alles klar

Kurze Zeit später legt Jordan Staal nach (17.). Logan Stankoven gelingt dann sogar noch die 3:0-Führung im ersten Spielabschnitt.

Daraufhin verteidigen die Hurricanes ihre Führung souverän. Andrei Svechnikov sorgt kurz vor Ende des Spiels dann für die endgültige Entscheidung per Empty-Net-Goal (59.).

ÖEHV-Legionär David Reinbacher kam bei den Canadiens nicht zum Einsatz.

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

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