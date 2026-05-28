Die Carolina Hurricanes stehen kurz vor dem Einzug ins NHL-Finale.

Bei den Montreal Canadiens feiern die Hurricanes im vierten Spiel der best-of-seven-Serie einen klaren 4:0-Auswärtsieg und stellen damit im Gesamtscore auf 3:1.

Den Grundstein für den Sieg legt das Team aus North Carolina bereits im ersten Drittel. Sebastian Aho sorgt im Powerplay in der 15. Minute für die 1:0-Führung.

Hurricanes machen alles klar

Kurze Zeit später legt Jordan Staal nach (17.). Logan Stankoven gelingt dann sogar noch die 3:0-Führung im ersten Spielabschnitt.

Daraufhin verteidigen die Hurricanes ihre Führung souverän. Andrei Svechnikov sorgt kurz vor Ende des Spiels dann für die endgültige Entscheidung per Empty-Net-Goal (59.).

ÖEHV-Legionär David Reinbacher kam bei den Canadiens nicht zum Einsatz.