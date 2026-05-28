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Ex-Salzburger unterschreibt in der NHL
Der deutsche Nationalspieler erhält bei den San Jose Sharks einen Zweijahresvertrag.
Phillip Sinn wechselt in die NHL!
Der deutsche Nationalspieler erhält bei den San Jose Sharks einen Entry-Level-Vertrag, mit der Laufzeit von zwei Jahren.
Sinn kommt von Red Bull München. Zuvor spielte der 22-Jährige von 2018 bis 2025 in der win2day ICE Hockey League für Red Bull Salzburg.
Bei der laufenden WM in der Schweiz war Sinn ebenfalls Teil des deutschen Kaders.