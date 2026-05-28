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Ex-Salzburger unterschreibt in der NHL

Der deutsche Nationalspieler erhält bei den San Jose Sharks einen Zweijahresvertrag.

Ex-Salzburger unterschreibt in der NHL Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Phillip Sinn wechselt in die NHL!

Der deutsche Nationalspieler erhält bei den San Jose Sharks einen Entry-Level-Vertrag, mit der Laufzeit von zwei Jahren.

Sinn kommt von Red Bull München. Zuvor spielte der 22-Jährige von 2018 bis 2025 in der win2day ICE Hockey League für Red Bull Salzburg.

Bei der laufenden WM in der Schweiz war Sinn ebenfalls Teil des deutschen Kaders.

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