Ex-Salzburger unterschreibt in der NHL

Phillip Sinn wechselt in die NHL!

Der deutsche Nationalspieler erhält bei den San Jose Sharks einen Entry-Level-Vertrag, mit der Laufzeit von zwei Jahren.

Sinn kommt von Red Bull München. Zuvor spielte der 22-Jährige von 2018 bis 2025 in der win2day ICE Hockey League für Red Bull Salzburg.

Bei der laufenden WM in der Schweiz war Sinn ebenfalls Teil des deutschen Kaders.