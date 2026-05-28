Eishockey-WM LIVE - alle Viertelfinal-Spiele von heute
Eishockey-WM heute LIVE: Kanada gegen USA und Gastgeber Schweiz gegen Schweden im ultimativen Viertelfinal-Krimi. Hier geht's zu den Live-Scores!
Es geht um alles oder nichts! Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz stehen die Viertelfinal-Spiele auf dem Programm.
Ab jetzt zählt nur noch der Sieg - wer verliert, fliegt. Uns erwarten vier absolute Eishockey-Leckerbissen im Kampf um das Ticket für das Halbfinale. LIVE-Ticker>>>
Kanada will Revanche für Olympia-Finale
Bereits um 16:20 Uhr kommt es zum ultimativen Showdown: In Fribourg bittet Kanada den Erzrivalen aus den USA zum heißen Tanz.
Es ist die emotionale Neuauflage des Olympia-Finales von 2026 - unter völlig anderen Vorzeichen. Während Kanada bei der WM bisher souverän auftrat, schaffte Titelverteidiger USA erst im letzten Gruppenspiel gegen Österreich den Aufstieg. LIVE-Ticker>>>
Zeitgleich fordern die Tschechen in Zürich Finnland heraus.
Abend: Gastgeber Schweiz fordert Schweden
Um 20:20 Uhr bebt die Swiss Life Arena in Zürich, wenn die bärenstarken Schweizer Gastgeber die "Tre Kronor" aus Schweden fordern.
Gelingt der Schweiz der nächste Schritt Richtung Heim-Märchen? 20:20 Uhr - Schweiz vs. Schweden im LIVE-Ticker>>>
Parallel dazu duellieren sich die Überraschungsteams aus Norwegen und Lettland um den sensationellen Einzug unter die Top 4.