NEWS

Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Sonntag

Eishockey-WM heute LIVE: Gelingt Österreich gegen Finnland die Riesensensation? Dazu der Kracher Slowakei gegen Kanada. Alle Spiele und Tore hier im LIVE-Ticker!

Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Sonntag Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Tag 10 der Weltmeisterschaft in der Schweiz! Nach dem schmerzhaften 2:6-Dämpfer gegen Deutschland hängen die Trauben für Österreich gegen Finnland heute hoch.

Die rot-weiß-roten Cracks sind in der Abend-Session der krasse Außenseiter, wollen den Favoriten aber voll fordern. Dazu stehen drei weitere Spiele auf dem Programm - LIVE-Ticker der WM>>>

Das nächste Eishockey-Wunder?

Gegen Finnland ist die Rollenverteilung glasklar: Ein Punktgewinn oder gar ein Sieg der Auswahl von Roger Bader wäre eine absolute Sensation.

Doch genau solche Überraschungen hat das ÖEHV-Team in den letzten Jahren immer wieder aufs Eis gezaubert. Um gegen die defensivstarken Skandinavier zu bestehen, braucht es heute eine fehlerfreie Topleistung und die nötige Effizienz vor dem Tor.

LIVE-Ticker: Finnland vs. Österreich (20:20 Uhr) >>>

Giganten-Treffen und Nachmittags-Programm

Bevor Österreich eingreift, geht es bereits am Nachmittag zur Sache.

Während Dänemark gegen Italien wichtige Punkte einfahren will, kämpft Großbritannien gegen Lettland.

Am Abend wartet parallel zum Österreich-Spiel ein echter Leckerbissen in Gruppe B: Die Slowakei fordert Spitzenreiter Kanada zum heißen Tanz um die Tabellenführung.

Die Spiele am Sonntag im Überblick:

Mehr zum Thema

Ville Heinola: Das vierblättrige WM-Kleeblatt

Ville Heinola: Das vierblättrige WM-Kleeblatt

Eishockey WM
Eishockey-WM heute: Österreich - Finnland

Eishockey-WM heute: Österreich - Finnland

Eishockey WM
Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich

Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich

Eishockey WM
1
Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe B

Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe B

Eishockey WM
Eishockey-WM auf Schalke? Deutschland will für Spektakel sorgen

Eishockey-WM auf Schalke? Deutschland will für Spektakel sorgen

Eishockey WM
2
Viertelfinale? Bader: "Man muss realistisch bleiben"

Viertelfinale? Bader: "Man muss realistisch bleiben"

Eishockey WM
4
ÖEHV-Team: "Wir sind in eine Schockstarre verfallen"

ÖEHV-Team: "Wir sind in eine Schockstarre verfallen"

Eishockey WM
6

Kommentare

Wintersport Eishockey Eishockey-WM Eishockey-WM 2026