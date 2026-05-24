Tag 10 der Weltmeisterschaft in der Schweiz! Nach dem schmerzhaften 2:6-Dämpfer gegen Deutschland hängen die Trauben für Österreich gegen Finnland heute hoch.

Die rot-weiß-roten Cracks sind in der Abend-Session der krasse Außenseiter, wollen den Favoriten aber voll fordern. Dazu stehen drei weitere Spiele auf dem Programm - LIVE-Ticker der WM>>>

Das nächste Eishockey-Wunder?

Gegen Finnland ist die Rollenverteilung glasklar: Ein Punktgewinn oder gar ein Sieg der Auswahl von Roger Bader wäre eine absolute Sensation.

Doch genau solche Überraschungen hat das ÖEHV-Team in den letzten Jahren immer wieder aufs Eis gezaubert. Um gegen die defensivstarken Skandinavier zu bestehen, braucht es heute eine fehlerfreie Topleistung und die nötige Effizienz vor dem Tor.

LIVE-Ticker: Finnland vs. Österreich (20:20 Uhr) >>>

Giganten-Treffen und Nachmittags-Programm

Bevor Österreich eingreift, geht es bereits am Nachmittag zur Sache.

Während Dänemark gegen Italien wichtige Punkte einfahren will, kämpft Großbritannien gegen Lettland.

Am Abend wartet parallel zum Österreich-Spiel ein echter Leckerbissen in Gruppe B: Die Slowakei fordert Spitzenreiter Kanada zum heißen Tanz um die Tabellenführung.

Die Spiele am Sonntag im Überblick: