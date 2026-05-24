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Eishockey-WM auf Schalke? Deutschland will für Spektakel sorgen

Die kommende Eishockey-WM könnte mit einem absoluten Highlight eröffnet werden. Gibt es nach 17 Jahren wieder Eishockey vor 80.000 Zuschauern?

Eishockey-WM auf Schalke? Deutschland will für Spektakel sorgen Foto: © imago sportfotodienst
Textquelle: © LAOLA1
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Derzeit spielen die weltbesten Eishockey-Nationen um den WM-Titel in der Schweiz.

Für die ÖEHV-Auswahl wird der Kampf um den zweiten Viertelfinaleinzug in Folge nach der bitteren Pleite gegen Deutschland noch ein hartes Stück Arbeit.

Dagegen kümmert sich Deutschland nebenbei schon als kommender Gastgeber für die WM 2027 um die Austragung für das nächste Eishockey-Fest. Laut einem Bericht der "BILD"-Zeitung soll es schon beim Eröffnungsspiel zu einem wahren Höhepunkt kommen.

WM-Eröffnungsspiel vor 80.000 Zuschauern auf Schalke?

Denn der deutsche Eishockeyverband möchte das erste WM-Spiel am 13. Mai 2027 offenbar in der Fußballarena auf Schalke austragen.

Bereits vor 17 Jahren sorgten über 77.000 Zuschauer für eine atemberaubende Kulisse und stellten damit zu dieser Zeit einen neuen Weltrekord für ein Eishockey-Freiluftspiel auf. Damals feierte Deutschland einen 2:1-Sieg über die USA.

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