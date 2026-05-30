Stanley-Cup-Finale steht fest! Hurricanes treffen auf Knights

Die Carolina Hurricanes stehen erstmals seit 20 Jahren wieder in den Stanley Cup Finals der NHL.

Die Hurricanes fixieren mit einem klaren 6:1-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens den entscheidenden vierten Erfolg in der Best-of-Seven-Serie und setzen sich insgesamt mit 4:1 durch. Bereits im ersten Drittel sorgen die Gastgeber mit einer 3:0-Führung für klare Verhältnisse.

Montreal findet über die gesamte Partie hinweg kaum ins Spiel und muss den Traum vom ersten Stanley-Cup-Finale seit 2021 begraben.

Historischer Playoff-Lauf

Carolina schreibt auf dem Weg ins Endspiel zudem Geschichte. Seit Einführung der Best-of-Seven-Serien im Jahr 1987 hat kein Team die Stanley Cup Finals mit nur einer einzigen Niederlage in den Playoffs erreicht.

Lediglich die Canadiens konnten den Hurricanes in den bisherigen Playoffs eine Niederlage zufügen. Alle anderen Serien entschied Carolina makellos für sich.

Für das Franchise ist es die erste Finalteilnahme seit dem Jahr 2006. Damals krönten sich die Hurricanes mit dem bislang einzigen Stanley Cup der Vereinsgeschichte.

Vegas peilt zweiten Titel an

Im Finale wartet nun mit den Vegas Golden Knights ein schwerer Gegner. Die Mannschaft aus Nevada hatte sich zuvor eindrucksvoll mit einer 4:0-Serie gegen Colorado Avalanche durchgesetzt.

Für die Golden Knights, die erst 2017 in die NHL aufgenommen wurden, ist es bereits die dritte Finalteilnahme der Klubgeschichte. Nach dem erstmaligen Finaleinzug 2018 holte Vegas 2023 den bislang einzigen Stanley Cup.

Nun bietet sich für beide Franchises die Chance auf den zweiten Meistertitel der Geschichte. Die Finalserie beginnt in der Nacht auf Mittwoch mit einem Heimspiel der Carolina Hurricanes.