Finnland Finnland FIN
USA USA USA
Endstand
6:2
3:1 , 2:0 , 1:1
  • Lenni Hameenaho
  • Patrik Puistola
  • Aatu Raty
  • Lenni Hameenaho
  • Saku Mäenalanen
  • Anton Lundell
  • Matt Coronato
  • Ryan Leonard
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Eishockey-WM: Finnland fügt USA schmerzliche Niederlage zu

Im Duell der (Mit-) Favoriten setzen sich die Nordlichter klar durch.

Eishockey-WM: Finnland fügt USA schmerzliche Niederlage zu Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Drittes Spiel, dritter Sieg für Finnland bei der Eishockey-WM - und was für einer! Die Finnen bezwingen die USA überraschend klar mit 6:2.

Zu Beginn ist die Begegnung noch ausgeglichen. Hameenaho bringt Finnland in Front (7.), doch Coronato gleicht umgehend aus (8.). Dann aber übernehmen die Finnen das Kommando und ziehen durch Treffer von Puistola (9.) und Raty (14.) rasch davon.

Doppelschlag bringt Vorentscheidung

Im zweiten Drittel gelingt den Nordlichtern dann per Doppelschlag eine Vorentscheidung: Ein Power-Play-Treffer von Hameenaho (22.) sowie ein Tor von Mäenalanen (22.) schrauben das Ergebnis auf 5:1.

Im Schlussdrittel gelingt den US-Amerikanern durch einen PP-Treffer von Leonard (44.) noch Ergebniskosmetik, Lundell (47.) besorgt schließlich den Endstand.

Damit übernehmen die Finnen mit einem Spiel mehr vorübergehend auch die Tabellenführung vor Österreich.

Kanada erfüllt die Pflicht

Auch Kanada darf sich über einen vollen Erfolg freuen. Die Kanadier bezwingen Dänemark klar mit 5:1.

Die Partie ist aber lange umkämpft und die Dänen machen es ihrem Gegner schwer. Erst im Schlussdrittel fallen alle Treffer.

Martone (41.) eröffnet den Torreigen. Vilardi (44.) trifft zum 2:0, Mateychuk legt keine 30 Sekunden später nach (44.). Olesen (50.) lässt die Dänen nochmals hoffen, doch O'Reilly legt nach (52.) und Wotherspoon macht den Deckel drauf (60.).

Die Dänen bleiben damit mit drei Niederlagen aus drei Spielen an letzter Stelle. Kanada untermauert die Führung.

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