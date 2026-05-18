Eishockey-WM: Debakel! Deutschland geht gegen die Schweiz unter

Debakel für das deutsche Nationalteam bei der Eishockey-A-Weltmeisterschaft!

In Österreichs Gruppe A gehen die Deutschen gegen die Schweiz unter und müssen sich mit 1:6 geschlagen geben.

Fünf Tore im zweiten Drittel

Nach einem umkämpften, aber torlosen erstem Drittel schlagen die Eidgenossen im Mitteldrittel binnen weniger als vier Minuten gleich drei Mal zu.

Zunächst sorgt Malgin für das 1:0 (26.), ehe er das zweite Tor von Andrighetto nur kurze Zeit später vorbereitet (29.). Eine halbe Minute später erhöht Bertschy auf 3:0 für die Schweizer (30.).

Es kommt noch dicker für die Deutschen: Im Powerplay erhöht zunächst Hischier auf 4:0 (38.), ehe Josi, ebenfalls in Überzahl, das Ergebnis auf 5:0 hochschraubt (39.).

Deutschland geht wieder leer aus

Auch im finalen Spielabschnitt lassen die Schweizer keine Gnade walten, Andrighetto schnürt seinen Doppelpack zum 6:0 (46.). Durch Tiffels gelingt der deutschen Auswahl nur mehr Ergebniskosmetik (56.).

Damit bleiben die Deutschen auch im dritten Gruppenspiel ohne Punkte, während die Schweiz gemeinsam mit Finnland die Tabellenführung mit neun Punkten übernimmt.

Tschechien legt gegen Schweden vor, aber ...

Tschechien bezwingt im Parallelspiel der Gruppe B Schweden mit 4:3.

Knapp drei Minuten dauert es, bis der Puck erstmals im Tor landet. Blumel bringt die Tschechen in Führung (4.). Daraufhin gibt es Strafen auf beiden Seiten, ehe die Tschechen das erste Powerplay nach einer Strafe für Stenberg nutzen und in Person von Kubalik auf 2:0 stellen (13.).

Nur 36 Sekunden später sorgt Flek sogar für das 3:0 (14.). Dann schwächen sich die Tschechen aber selbst, da Scotka eine Spieldauer-Disziplinarstrafe einbüßt und diese somit fünf Minuten in Unterzahl agieren müssen.

Schweden gibt nicht auf

Dies nutzen die Schweden und verkürzen im Powerplay dank der Treffer von Persson (16.) und Holmstrom (18.) auf 2:3. Im Mitteldrittel stellt Cernoch den Zwei-Tore-Vorsprung kürzlich wieder her (34.), doch Ekman Larsson kann im Powerplay neuerlich verkürzen (37.).

In den letzten 20 Minuten gelingt keinem Team mehr ein Treffer. Tschechien sichert sich damit den zweiten Sieg, mit sieben Punkten ist man hinter Kanada Gruppenzweiter. Schweden bleibt bei drei Zählern.

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