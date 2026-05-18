Eishockey-WM 2026 LIVE: Die Spiele am heutigen Montag

Tag 4 der Weltmeisterschaft in der Schweiz bringt Top-Duelle!

Während Österreich heute pausiert, duellieren sich die Titelfavoriten in direkten Duellen um die Vorherrschaft in der Vorrunde.

Nachmittag: USA fordert Finnland

Bereits um 16:20 Uhr kommt es zum Kracher zwischen Finnland und den USA. Beide Teams brauchen jeden Punkt für eine gute Ausgangslage im Viertelfinale. LIVE-Ticker>>>

Zeitgleich will Kanada gegen Dänemark die weiße Weste wahren. LIVE-Ticker>>>

Abend: Nachbarschafts-Duell & Klassiker

Um 20:20 Uhr richten sich alle Augen auf das Duell Deutschland gegen die Schweiz. Die Gastgeber wollen ihre Erfolgsserie vor heimischer Kulisse fortsetzen, während die DEB-Auswahl den nächsten Sieg anpeilt. LIVE-Ticker>>>

Parallel dazu kämpfen Schweden und Tschechien in einem echten Eishockey-Klassiker um wichtige Zähler. LIVE-Ticker>>>

Die 4 Spiele am Montag