Eishockey-WM 2026 LIVE: Die Spiele am heutigen Montag
Eishockey-WM heute LIVE: Top-Duelle am Montag! Finnland gegen USA und Deutschland gegen Gastgeber Schweiz im LIVE-Ticker. Hier geht's zu allen Scores!
Tag 4 der Weltmeisterschaft in der Schweiz bringt Top-Duelle!
Während Österreich heute pausiert, duellieren sich die Titelfavoriten in direkten Duellen um die Vorherrschaft in der Vorrunde.
Nachmittag: USA fordert Finnland
Bereits um 16:20 Uhr kommt es zum Kracher zwischen Finnland und den USA. Beide Teams brauchen jeden Punkt für eine gute Ausgangslage im Viertelfinale. LIVE-Ticker>>>
Zeitgleich will Kanada gegen Dänemark die weiße Weste wahren. LIVE-Ticker>>>
Abend: Nachbarschafts-Duell & Klassiker
Um 20:20 Uhr richten sich alle Augen auf das Duell Deutschland gegen die Schweiz. Die Gastgeber wollen ihre Erfolgsserie vor heimischer Kulisse fortsetzen, während die DEB-Auswahl den nächsten Sieg anpeilt. LIVE-Ticker>>>
Parallel dazu kämpfen Schweden und Tschechien in einem echten Eishockey-Klassiker um wichtige Zähler. LIVE-Ticker>>>