Finnland und Kanada holen auch im zweiten Spiel Siege

Kanada hat auch das zweite Gruppenspiel für sich entschieden. Der Rekord-Weltmeister feiert dabei ein 6:0-Schützenfest über Italien.

Dylan Holloway (10.) und Fraser Minten (11.) bringen Kanada per Doppelschlag mit zwei Toren in Führung. Macklin Celebrini erhöht noch vor der ersten Drittelpause auf 3:0 (17.).

Der Sharks-Youngster ist es auch, der das Mitteldrittel mit einem Treffer eröffnet (23.). Evan Bouchard (39.) und Ryan O'Reilly (39.) sorgen mit zwei weiteren Toren binnen 25 Sekunden noch vor dem Schlussdrittel für den 6:0-Endstand.

Tabelle Gruppe B >>>

Finnland fertigt Ungarn ab

Wie die Kanadier hat auch Finnland das zweite Spiel in der Österreich-Gruppe gewonnen. Nach einem torlosen ersten Drittel eröffnen die Finnen mit einem Doppelschlag.

Ville Heinola (21.) und Jesse Puljujärvi (24.) stellen nach der ersten Drittelpause schnell auf 2:0, Ungarn kommt durch Balazs Sebok aber postwendend wieder heran (28.).

Die Entscheidung fällt vor der zweiten Drittelpause bzw. zu Beginn des Schlussdrittels: Janne Kuokkanen (37.) trifft erst zum 3:1, Puljujärvi macht den Sack endgültig zu (43.).

Tabelle Gruppe A >>>

Österreich ist bereits am frühen Nachmittag mit einem wichtigen Sieg in die WM gestartet. Das ÖEHV-Team schlägt Großbritannien zum Auftakt mit 5:2. (Zum Spielbericht >>>)