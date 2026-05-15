USA USA USA
Schweiz Schweiz SUI
Endstand
1:3
0:2 , 0:0 , 1:1
  • Alex Steeves
  • Pius Suter
  • Sven Andrighetto
  • Ken Jager
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Gastgeber Schweiz überrascht zum WM-Auftakt gegen die USA

Die Eidgenossen zeigen eine starke Leistung gegen Olympiasieger USA. Auch Tschechien startet gegen Dänemark mit einem Sieg.

Gastgeber Schweiz überrascht zum WM-Auftakt gegen die USA Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Gastgeber Schweiz startet perfekt in die Eishockey-WM 2026.

Die Eidgenossen feiern zum Auftakt ins Heimturnier in der Österreich-Gruppe A einen überraschenden 3:1-Sieg über Olympiasieger USA.

Dabei starten die Schweizer perfekt ins Spiel. Pius Suter bringt die Gastgeber bereits in der dritten Minute in Führung. Sven Andrighetto erhöht noch im ersten Drittel auf 2:0 (12.).

Die US-Amerikaner kommen zwar in der 49. Minute durch einen Treffer von Alex Steeves nochmal heran, doch die Schweizer machen durch Ken Jäger (57.) kurz vor Ende des Spiels alles klar.

Tschechien feiert klaren Sieg

Ebenfalls mit einem Sieg startet Tschechien in die WM.

Der siebenfache Weltmeister gewinnt dank der Treffer von Dominik Kubalik (9.), Daniel Vozenilek (11.), Roman Cervenka (44.) und Matej Blumel (60.) mit 4:1 gegen Dänemark. Mikkel Aagaard trifft in Minute 58 für die Dänen.

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