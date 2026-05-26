Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Dienstag

Abschluss der Gruppenphase bei der Eishockey-WM 2026.

Nach den ersten Nachmittagsspielen herrscht in Gruppe A Gewissheit: Deutschland ist nach dem lettischen Kantersieg vorzeitig fix ausgeschieden.

Österreich hat am letzten Spieltag ein ultimatives „Do-or-die“-Duell um das letzte Viertelfinal-Ticket.

ÖEHV-Team jagt Sensation gegen die USA

Die Ausgangslage für das ÖEHV-Team ist klar: Ein Sieg gegen die NHL-Stars der USA – egal ob nach regulärer Spielzeit, Overtime oder Penaltyschießen – hievt die Mannschaft von Roger Bader sensationell ins Viertelfinale.

Bei einer Niederlage ist die WM für Rot-Weiß-Rot vorbei.

Gelingt der historische Coup? LIVE-Ticker: USA vs. Österreich (16:20 Uhr) >>>

Die weiteren Kracher am Abend

Parallel zum Österreich-Krimi duellieren sich Schweden und die Slowakei.

Am Abend warten um 20:20 Uhr noch zwei echte Klassiker auf alle Eishockey-Fans: Gastgeber Schweiz fordert Finnland zum heißen Tanz, während in der Parallelgruppe Tschechien und Kanada im direkten Duell um den Gruppensieg die Schläger kreuzen.

Die Spiele am Dienstag im Überblick: