Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Dienstag
Eishockey-WM heute LIVE: Deutschland ist fix draußen! Österreich kämpft jetzt gegen die USA um das Viertelfinale. Alle Tore & der Live-Ticker hier!
Abschluss der Gruppenphase bei der Eishockey-WM 2026.
Nach den ersten Nachmittagsspielen herrscht in Gruppe A Gewissheit: Deutschland ist nach dem lettischen Kantersieg vorzeitig fix ausgeschieden.
Österreich hat am letzten Spieltag ein ultimatives „Do-or-die“-Duell um das letzte Viertelfinal-Ticket.
ÖEHV-Team jagt Sensation gegen die USA
Die Ausgangslage für das ÖEHV-Team ist klar: Ein Sieg gegen die NHL-Stars der USA – egal ob nach regulärer Spielzeit, Overtime oder Penaltyschießen – hievt die Mannschaft von Roger Bader sensationell ins Viertelfinale.
Bei einer Niederlage ist die WM für Rot-Weiß-Rot vorbei.
Gelingt der historische Coup? LIVE-Ticker: USA vs. Österreich (16:20 Uhr) >>>
Die weiteren Kracher am Abend
Parallel zum Österreich-Krimi duellieren sich Schweden und die Slowakei.
Am Abend warten um 20:20 Uhr noch zwei echte Klassiker auf alle Eishockey-Fans: Gastgeber Schweiz fordert Finnland zum heißen Tanz, während in der Parallelgruppe Tschechien und Kanada im direkten Duell um den Gruppensieg die Schläger kreuzen.