Ungarn Ungarn HUN
Lettland Lettland LAT
Endstand
1:8
0:3 , 1:2 , 0:3
  • Richard Nemes
  • Rudolfs Balcers
  • Deniss Smirnovs
  • Eduards Tralmaks
  • Toms Andersons
  • Miks Tumanovs
  • Renars Krastenbergs
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Lettland fegt Ungarn vom Eis und besiegelt Deutschlands WM-Aus

Die Letten haben keine Gnade und fixieren mit einem Kantersieg den Aufstieg ins Viertelfinale. Deutschland scheidet damit in der Vorrunde aus.

Lettland fegt Ungarn vom Eis und besiegelt Deutschlands WM-Aus Foto: © IMAGO / Beautiful Sports International
Textquelle: © LAOLA1
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Lettland beendet die Gruppenphase der Eishockey-WM in Zürich mit einem Kantersieg. Ungarn wird mit 8:1 vom Eis gefegt und somit das Ticket für das Viertelfinale gelöst.

Balcers (10.), Smirnovs (19.), Tralmaks (20.), Andersons (28.), Tumanovs (35.), Krastenbergs (55.) und Vilmanis per Doppelpack (57., 59.) treffen für Lettland. Ungarns Ehrentreffer erzielt Nemes (38.).

Mit dem Sieg schraubt Lettland seine Punkteanzahl auf zwölf und schiebt sich in der Österreich-Gruppe vorerst auf Rang drei.

Das ÖEHV-Team benötigt am Nachmittag gegen die USA einen Sieg nach Overtime oder Shootout, um den Traum von den Top 8 tatsächlich zu realisieren (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Keine Chance mehr auf das Viertelfinale hat durch Lettlands Sieg Deutschland, das nach der Vorrunde ausscheidet.

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