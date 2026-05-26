Was es für ein ÖEHV-Wunder gegen die USA braucht

Der Showdown um den Viertelfinal-Einzug steht bevor!

Österreich fordert die USA (Dienstag, 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im letzten Gruppenspiel bei der Eishockey-WM in der Schweiz. Das ÖEHV-Team benötigt einen Sieg nach Overtime oder Shootout, um den Traum von den Top 8 tatsächlich zu realisieren.

Auf die Mannschaft von Teamchef Roger Bader wartet mit dem Titelverteidiger und Olympiasieger jedoch eine Herkulesaufgabe. Der letzte WM-Sieg gegen die "Stars and Stripes" liegt 25 Jahre zurück.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, dass Österreich ein gefährlicher Außenseiter kann, wurde allerdings schon mehrfach bewiesen. Was braucht es für ein Wunder gegen die USA?