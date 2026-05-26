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Eishockey-WM heute: USA - Österreich

Österreich trifft im Showdown um den Viertelfinal-Einzug am letzten Spieltag der Gruppenphase auf die USA. LIVE-Infos:

Eishockey-WM heute: USA - Österreich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Gelingt Österreich bei der Eishockey-WM in Zürich der Aufstieg ins Viertelfinale? Die Antwort gibt es im letzten Gruppenspiel gegen die USA (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das ÖEHV-Team benötigt einen Sieg nach Overtime oder Shootout, um den Traum von den Top 8 tatsächlich zu realisieren.

Die Bader-Truppe liegt derzeit auf dem vierten Rang und hat neun Punkte am Konto. Die USA belegen mit acht Zählern nur Platz sechs. Dazwischen weilt Lettland auf Rang fünf, punktgleich mit den Österreichern.

Tabelle der Gruppe A mit Österreich >>>

USA - Österreich im LIVE-Ticker:

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