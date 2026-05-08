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Kommt aus München: Neuer Stürmer für den EC Red Bull Salzburg

Die Salzburger bedienen sich beim Red-Bull-Klub aus Bayern. Der Neuzugang hat Erfahrung in der NHL vorzuweisen.

Kommt aus München: Neuer Stürmer für den EC Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der EC Red Bull Salzburg verstärkt sich mit Adam Brooks.

Der 30-jährige Kanadier kommt vom EHC Red Bull München und soll den Angriff der Salzburger verstärken. Für ihn ist es das erste Engagement in der win2day ICE Hockey League.

Brooks hat Erfahrungswerte von 45 Spielen in der NHL (er wurde von den Toronto Maple Leafs gedraftet), 312 AHL-Spielen und 81 Spielen in der DEL vorzuweisen.

Mit den Toronto Marlies gewann er die AHL, in München erzielte er in zwei Jahren 24 Tore und 43 Assists. Brooks kann sowohl als Flügelstürmer als auch als Center spielen.

"Wird Integration enorm erleichtern"

"Da ich das Red-Bull-Programm bereits aus meiner Zeit in München kenne und meine aktuellen Teamkollegen mir vom Team in Salzburg erzählt hatten, war es für mich eine großartige Chance, in einem Meisterschaftsteam zu spielen. Wenn ein Team vier Jahre in Folge gewinnt, weiß man natürlich, dass es einen starken Kern hat, der weiß, wie man arbeitet, sich vorbereitet und gewinnt", wird Brooks zitiert.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro des EC Red Bull Salzburg, sagt:

"Wir freuen uns sehr, dass sich Adam für einen Verbleib in der Red-Bull-Familie entschieden hat. Er verfügt über sehr großes Talent, ist ein hervorragender Skater mit hoher Geschwindigkeit und bringt eine ausgezeichnete Arbeitseinstellung mit. Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugt er vor allem durch seinen einwandfreien Charakter. Zudem kennt er unser Spielsystem bereits in- und auswendig, was die Integration enorm erleichtern wird."

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