RB-Überläufer: Sie sind von Salzburg nach München gegangen

Transfers innerhalb des Red-Bull-Kosmos sind in den letzten Jahren wieder im Trend.

Am Mittwoch hat Salzburg den Abschied von Lucas Thaler bekanntgegeben. Der Kärntner hat bereits im November selbst verraten, dass es ihn zum Schwester-Klub nach München ziehen wird. Alle Infos >>>

Seit Red Bull 2012 beim DEL-Klub eingestiegen ist, sind mittlerweile vier Trainer und 17 Spieler den direkten Weg von der Mozartstadt in die bayrische Landeshauptstadt gegangen.

LAOLA1 präsentiert die direkten Überläufer von Salzburg nach München: