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Das ist die vorläufige ÖEHV-Gruppe für die Eishockey-WM 2027

Österreich wird in Deutschland zum sechsten Mal in Folge in der Top-Division spielen. Die vorläufigen Gegner in der Gruppenphase stehen bereits fest.

Das ist die vorläufige ÖEHV-Gruppe für die Eishockey-WM 2027 Foto: © GEPA
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
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Der neue Eishockey-Weltmeister steht noch gar nicht fest, doch die Endrunde 2027 in Deutschland (14. bis 30. Mai 2027) wirft bereits ihre Schatten voraus.

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Österreich wird dort zum sechsten Mal in Folge in der Top-Division spielen und an die letzten WM-Turniere nahtlos anknüpfen wollen. Für die Gruppenphase, die in Düsseldorf und Mannheim ausgetragen wird, stehen bereits die vorläufigen Gegner fest.

Gruppen nach Weltrangliste eingeteilt

Die beiden Achter-Gruppen werden nach der IIHF-Weltrangliste zusammengestellt, dafür wird das "Serpentinen-System" bzw. "Schlangenprinzip" genutzt.

Das neue Ranking wird offiziell zwar erst in den Tagen nach dem letzten WM-Finale veröffentlicht, die Weltranglisten-Punkte und somit -Positionen lassen sich jedoch schon vorher berechnen.

Die Leistungen der Weltmeisterschaften 2026, 2025, 2024 und 2023 sowie bei Olympia 2026 bzw. in den Qualifikationsturnieren dorthin fließen in die Berechnung der Platzierungen ein.

Österreich verliert einen Platz

Das ÖEHV-Team wird nach dem elften Platz bei den Titelkämpfen in der Schweiz einen Weltranglisten-Rang einbüßen und von Position elf auf zwölf fallen. Norwegen zieht nach der sensationellen Bronzemedaille nämlich an Österreich vorbei.

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Neuer Spitzenreiter wird indes die Schweiz sein - unabhängig davon, ob die Eidgenossen ihre Heim-WM mit Gold krönen können. Der entthronte Titelverteidiger USA rutscht auf Platz zwei zurück, dahinter folgen Kanada, Finnland und Schweden.

Folgende Gruppen ergeben sich daraus:

Gruppe A

Gruppe B

Schweiz (1)

USA (2)

Finnland (4)

Kanada (3)

Schweden (5)

Tschechien (6)

Slowakei (8)

Deutschland (7)

Lettland (9)

Dänemark (10)

Österreich (12)

Norwegen (11)

Slowenien (13)

Kasachstan (14)

Ukraine (19)

Ungarn (17)

Final sind die Gruppen allerdings noch nicht.

Deutschland darf als WM-Veranstalter in Abstimmung mit der IIHF, etwa aus Vermarktungs-, Zuschauer- oder Logistikgründen, bis zu zwei Mannschaften einer anderen Gruppe zuordnen bzw. zwischen den Gruppen verschieben.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass Deutschland schlussendlich etwa in die Gruppe mit der Schweiz und Österreich rutschen wird. Genauso plausibel wäre ein Wechsel zwischen der Schweiz und den USA bzw. Kanada.

Mit einer endgültigen Einteilung der Gruppen ist im Laufe des Sommers zu rechnen. Die deutsche Mannschaft wird ihre Gruppenspiele in Mannheim austragen, der zweite Standort ist Düsseldorf.

Zusätzlich ist deutschen Medienberichten zufolge geplant, das Eröffnungsspiel in der Veltins-Arena auf Schalke auszutragen. Alle Infos >>>

Die Titelträger der bisherigen Eishockey-Weltmeisterschaften

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