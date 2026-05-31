Das ist die vorläufige ÖEHV-Gruppe für die Eishockey-WM 2027

Der neue Eishockey-Weltmeister steht noch gar nicht fest, doch die Endrunde 2027 in Deutschland (14. bis 30. Mai 2027) wirft bereits ihre Schatten voraus.

Schweiz - Finnland im Finale der Eishockey-WM 2026, ab 20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Österreich wird dort zum sechsten Mal in Folge in der Top-Division spielen und an die letzten WM-Turniere nahtlos anknüpfen wollen. Für die Gruppenphase, die in Düsseldorf und Mannheim ausgetragen wird, stehen bereits die vorläufigen Gegner fest.

Gruppen nach Weltrangliste eingeteilt

Die beiden Achter-Gruppen werden nach der IIHF-Weltrangliste zusammengestellt, dafür wird das "Serpentinen-System" bzw. "Schlangenprinzip" genutzt.

Das neue Ranking wird offiziell zwar erst in den Tagen nach dem letzten WM-Finale veröffentlicht, die Weltranglisten-Punkte und somit -Positionen lassen sich jedoch schon vorher berechnen.

Die Leistungen der Weltmeisterschaften 2026, 2025, 2024 und 2023 sowie bei Olympia 2026 bzw. in den Qualifikationsturnieren dorthin fließen in die Berechnung der Platzierungen ein.

Österreich verliert einen Platz

Das ÖEHV-Team wird nach dem elften Platz bei den Titelkämpfen in der Schweiz einen Weltranglisten-Rang einbüßen und von Position elf auf zwölf fallen. Norwegen zieht nach der sensationellen Bronzemedaille nämlich an Österreich vorbei.

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Neuer Spitzenreiter wird indes die Schweiz sein - unabhängig davon, ob die Eidgenossen ihre Heim-WM mit Gold krönen können. Der entthronte Titelverteidiger USA rutscht auf Platz zwei zurück, dahinter folgen Kanada, Finnland und Schweden.

Folgende Gruppen ergeben sich daraus: