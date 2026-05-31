Das ist die vorläufige ÖEHV-Gruppe für die Eishockey-WM 2027

Gruppe A
Gruppe B
Schweiz (1)
USA (2)
Finnland (4)
Kanada (3)
Schweden (5)
Tschechien (6)
Slowakei (8)
Deutschland (7)
Lettland (9)
Dänemark (10)
Österreich (12)
Norwegen (11)
Slowenien (13)
Kasachstan (14)
Ukraine (19)
Ungarn (17)
Final sind die Gruppen allerdings noch nicht.
Deutschland darf als WM-Veranstalter in Abstimmung mit der IIHF, etwa aus Vermarktungs-, Zuschauer- oder Logistikgründen, bis zu zwei Mannschaften einer anderen Gruppe zuordnen bzw. zwischen den Gruppen verschieben.
Es besteht daher die Möglichkeit, dass Deutschland schlussendlich etwa in die Gruppe mit der Schweiz und Österreich rutschen wird. Genauso plausibel wäre ein Wechsel zwischen der Schweiz und den USA bzw. Kanada.
Mit einer endgültigen Einteilung der Gruppen ist im Laufe des Sommers zu rechnen. Die deutsche Mannschaft wird ihre Gruppenspiele in Mannheim austragen, der zweite Standort ist Düsseldorf.
Zusätzlich ist deutschen Medienberichten zufolge geplant, das Eröffnungsspiel in der Veltins-Arena auf Schalke auszutragen. Alle Infos >>>