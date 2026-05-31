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Eishockey-WM-Finale heute: Schweiz - Finnland

Gelingt den Eidgenossen ausgerechnet in der Heimat der erste WM-Titel der Geschichte? Finnland hat etwas dagegen. LIVE-Infos:

Eishockey-WM-Finale heute: Schweiz - Finnland Foto: © IMAGO / Pius Koller
Textquelle: © LAOLA1
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Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 hat am Sonntag (ab 20:20 Uhr im LIVE-Ticker) ihr großes Finale.

Das Duell um den Titel lautet Schweiz gegen Finnland. Es ist das zweite Aufeinandertreffen während der laufenden WM. In der Gruppenphase setzten sich die Eidgenossen 4:2 durch und fixierten damit den Gruppensieg.

Für die Schweiz geht es um den ersten Eishockey-WM-Titel der Geschichte. Ausgerechnet bei der Heim-WM könnte dieser eingefahren werden.

In dem WM-Endspielen 2024 und 2025 ging die Schweiz jeweils als Verlierer vom Eis.

Gegenüberstehen die Finnen, die bereits vier Mal Weltmeister wurden - zuletzt 2022.

LIVE-Ticker:

Die Titelträger der bisherigen Eishockey-Weltmeisterschaften

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