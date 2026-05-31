VSV verpflichtet schwedischen Flügelstürmer

Der VSV präsentiert mit Linus Andersson den nächsten Neuzugang.

Der 27-jährige Flügelstürmer kommt vom schwedischen Zweitligisten MoDo Hockey für die kommende Saison an die Drau und wird künftig das blau-weiße Trikot tragen.

Für den Traditionsklub aus der HockeyAllsvenskan verbuchte der Rechtsschütze zuletzt 16 Tore und 18 Assists in 56 Spielen. Dazu bringt Andersson Erfahrung aus der finnischen Liiga (158 Spiele, 100 Punkte), der SHL (123, 33) und der Champions Hockey League (5, 1) mit.

Andersson besetzt vorerst die zehnte und letzte Import-Position. Mit Nick Hutchison und Adam Helewka deuten sich allerdings noch zwei Abgänge an.

VSV von Mentalität und Charakter überzeugt

"Linus ist ein Spieler, den wir bereits früh auf unserer Scouting-Liste hatten. Er verfügt über großes offensives Potenzial und kann ein Spiel auf unterschiedlichste Weise beeinflussen", sagt Head Coach Pierre Allard.

"Seine offensiven Instinkte und seine Fähigkeiten im Spiel mit dem Puck ermöglichen es ihm, sowohl für sich selbst als auch für seine Mitspieler Torchancen zu kreieren. Er hat während seiner gesamten Profikarriere konstant produziert und offensiv überzeugt."

"Darüber hinaus sind wir von seiner Mentalität, seiner Arbeitsmoral und seinem Charakter überzeugt. Wir sind der Meinung, dass er hervorragend zu unserer Mannschaft und zur Teamkultur passt, die wir in Villach aufbauen wollen", so Allard.