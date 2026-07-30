Noch ein Stürmer? Das sagt der neue Salzburg-Coach

Während das Thermometer draußen an der 40-Grad-Marke kratzt, fröstelt es in der Red-Bull-Akademie in Salzburg.

Man möge es zwar kaum glauben, aber die neue Eishockey-Saison steht in den Startlöchern. Der EC Red Bull Salzburg startet am kommenden Montag offiziell in die Saisonvorbereitung, etliche Spieler sind in den letzten Wochen bereits regelmäßig am Eis gestanden.

Heuer werden sie wieder von einem neuen Mann angeleitet: Alan Letang. Der 50-jährige Kanadier hat den Cheftrainerposten von Manny Vivieiros übernommen. Der ehemalige ÖEHV-Teamchef musste nach einer Saison wieder gehen.

Großer Kader-Umbruch

Das Viertelfinal-Aus per Sweep gegen den HC Pustertal ging auch am Kader nicht spurlos vorbei.

Als Konsequenz wurde ein großer Umbruch eingeleitet, zwölf Spieler mussten den ehemaligen Serienmeister verlassen. Besonders am Import-Sektor blieb kaum ein Stein auf dem anderen, auf Leistungsträger wie Troy Bourke oder Tyler Lewington wird nicht mehr gesetzt.

Auf der Haben-Seite stehen lediglich vier neue Spieler: Jayden Lee, Olivier Galipeau und Wyatt Kalynuk sollen die Abwehr verstärken, dazu ist Adam Brooks für den Angriff geholt worden. Der Kanadier ist der einzige Legionär in der Offensive.