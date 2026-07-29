Youngster Celebrini wird neuer NHL-Rekordverdiener!

Macklin Celebrini hat am Mittwoch eine Vertragsverlängerung über 94 Millionen Dollar unterzeichnet, womit er zum bestbezahlten Spieler in der NHL wird.

Celebrini hatte noch ein Jahr Restlaufzeit auf seinem Dreijahresvertrag als Einstiegsspieler über 2,925 Millionen Dollar, bevor er die Vereinbarung traf, die ihn für fünf weitere Jahre bis zur Saison 2031/32 an die Sharks bindet.

NHL-Rekordverdächtiger Vertrag

Der Deal, den Celebrini mit General Manager Mike Grier und Besitzer Hasso Plattner aushandelte, hat einen durchschnittlichen Jahreswert von 18,8 Millionen Dollar und ist damit der teuerste in der NHL-Geschichte.

Er übertrifft die 18 Millionen Dollar pro Jahr, die Leo Carlsson erhielt, als Anaheim ein Fünfjahresangebotsblatt aus Philadelphia matchte.

"Ich könnte nicht glücklicher sein, heute eine Verlängerung zu unterschreiben“, sagte Celebrini in einer Erklärung. "Der Glaube und die Unterstützung, die Herr Plattner, Mike Grier und das gesamte Personal mir in den letzten zwei Saisons gezeigt haben, sind der Beweis dafür, dass wir hier etwas Besonderes aufbauen. Meine Teamkollegen und ich sind bereit, den nächsten Schritt in Richtung des ultimativen Ziels zu machen, einen Stanley Cup in diese Stadt und zu ihren unglaublichen Fans zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Celebrinis beeindruckende Leistungen

Celebrini (20) hat sich seit seiner Wahl an erster Stelle durch San Jose im Jahr 2024 als einer der Top-Nachwuchsstars des Spiels etabliert. Seine 178 Punkte sind die fünfthöchste Ausbeute eines Teenagers und seine 70 Karriere-Tore sind die siebtbesten eines Spielers vor seinem 20. Geburtstag.

In der vergangenen Saison erzielte Celebrini 45 Tore und 70 Assists, wobei seine 115 Punkte den Franchise-Rekord von Joe Thornton übertrafen, der 2006/07 mit 114 Punkten aufgestellt wurde. Er lag damit hinter Wayne Gretzky (137 in der Saison 1979-80) und Sidney Crosby (120 in der Saison 2006–07) auf dem drittbesten Wert einer Saison für einen Spieler vor seinem 20. Geburtstag.

Er hatte die zehnt­höchste Punktzahl aller Zeiten für einen Spieler, der die Playoffs verpasste. Er war an 46,2 % der San-Jose-Tore beteiligt, was die zweitbeste Rate der Liga hinter Connor McDavid (48,9 %) und die beste jemals für einen Teenager war.

Zudem war er der Top-Torschütze bei den Olympischen Spielen mit fünf Toren, die Kanada zum Gewinn der Silbermedaille verhalfen.

Griers Vertrauen in Celebrini

"In nur zwei Saisons als Teenager in der National Hockey League und auf internationaler Bühne hat sich Macklin als einer der führenden Spieler der Welt etabliert“, sagte Grier. "Wir sind äußerst begeistert, ihn gesichert und als Herzstück eines Kerns talentierter Spieler in San Jose verpflichtet zu haben.“

Zukunft der Sharks

Trotz Celebrinis Leistungen verpassten die Sharks zum siebten Mal in Folge die Playoffs. Das Franchise verbesserte sich um 34 Punkte, was den zehntbesten Sprung in einer einzelnen Saison der letzten 30 Jahre darstellt, verpasste die Playoffs jedoch um vier Punkte.

Celebrini ist Teil eines starken jungen Kerns in San Jose, zusammen mit anderen vielversprechenden Spielern wie Michael Misa, Will Smith, Igor Chernyshov und Sam Dickinson.

Die Sharks fügten in dieser Offseason weiteres junges Talent hinzu, darunter drei Erstrunden-Picks, angeführt vom schwedischen Linksaußen Ivar Stenberg an zweiter Stelle. Sie sicherten sich außerdem den Verteidiger Keaton Verhoeff von North Dakota an neunter Stelle und den spielmachenden Verteidiger Ryan Lin von der WHL Vancouver an 21. Stelle.

Grier holte zu Beginn der Offseason auch erfahrene Verstärkungen, indem er den Verteidiger Darnell Nurse und die Verteidiger Jacob Trouba und Stürmer Mason Marchment verpflichtete.