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Rückzug: Janne Grönvall wird doch nicht Head Coach der Pioneers

Der 52-Jährige kann seine Tätigkeit bei den Pioneers Vorarlberg nicht antreten. Dadurch müssen sich die Vorarlberger nach einem neuen Head Coach umsehen.

Rückzug: Janne Grönvall wird doch nicht Head Coach der Pioneers Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vor drei Wochen wurde Janne Grönvall als neuer Head Coach der Pioneers Vorarlberg vorgestellt.

Wie das Team am Freitag vermeldet, wird der 52-Jährige seine Tätigkeit aus privaten Gründen aber nicht antreten können.

"Wir respektieren seine Entscheidung voll und ganz und wünschen ihm alles Gute", schreibt der Teilnehmer der win2day ICE Hockey League in einer Mitteilung. Die Suche nach einem neuen Head Coach habe laut den Pioneers bereits begonnen.

Grönvall hätte zur neuen Saison den Job seines abgewanderten Landsmannes Johannes Nygard übernehmen sollen. Zuletzt war er als Assistant Coach bei Vaasan Sport in der finnischen Liiga tätig.

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