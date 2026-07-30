Rückschlag für norwegischen Ski-Star im Sommer-Training

Timon Haugan muss in der Vorbereitung auf den kommenden Winter erneut kürzertreten.

Den 29-jährigen Technik-Spezialisten plagen im Sommer wieder einmal hartnäckige Rückenprobleme.

Gegenüber der Nachrichtenagentur NTB erklärt der Norweger, dass es ihm nach einigen schwierigen Wochen nun wieder besser gehe. "Ich habe den Sommer eigentlich damit verbracht, den Rücken in Ordnung zu bringen", so Haugan

Letzte Saison trotz Problemen top

Dass der Slalom-Spezialist trotz körperlicher Beschwerden Höchstleistungen abrufen kann, bewies er bereits im vergangenen Winter.

Damals fuhr er trotz zeitweiser Schmerzen zwei Weltcupsiege ein und schrammte bei den Olympischen Spielen als Vierter lediglich um 29 Hundertstelsekunden an den Medaillenrängen vorbei.

Rückschlag beim Krafttraining

Ein Zwischenfall im Sommertraining sorgte nun für den erneuten Dämpfer. Haugan räumt ein, bei einer Einheit im Kraftraum schlicht etwas zu eifrig agiert zu haben.

"Ich habe ein paar Extra-Kilos draufgepackt und dann wieder einen kleinen Schlag in den Rücken bekommen. Die vergangenen zwei Wochen waren ruhiger, um den Rücken in den Griff zu bekommen. Das gelingt jetzt", erkärt der Van-Deer-Pilot.

Beim traditionellen „Ironmantest“ des norwegischen Teams im Trainingszentrum Olympiatoppen reichte es für den Athleten aus Oppdal daher diesmal nur für eine Nebenrolle.

Fokus auf Zehn-Jahres-Jubiläum und WM in Crans-Montana

Trotz des Dämpfers bleibt der Plan für die anstehende Saison unverändert. Haugan nimmt seine mittlerweile zehnte Weltcup-Saison ins Visier und strebt nach den Plätzen drei (2024, 2025) sowie fünf in der vergangenen Saison erneut einen Spitzenplatz im Slalom-Weltcup an.

Auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Crans-Montana zählt der Norweger in seiner Paradedisziplin zum engsten Favoritenkreis.

Auf die weiteren Vorbereitungspläne hat die Rückenverletzung glücklicherweise keine Auswirkungen: Für Haugan und das norwegische Team geht es wie geplant zum sechswöchigen Übersee-Trainingslager nach Neuseeland.