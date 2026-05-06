Colorado Avalanche Colorado Avalanche COL Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
5:2
2:1 , 1:0 , 2:1
  • Martin Necas
  • Gabriel Landeskog
  • Nicolas Roy
  • Nathan MacKinnon
  • Valeri Nichushkin
  • Kirill Kaprizov
  • Marcus Johansson
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NHL-Playoffs: Minnesota gegen Colorado erneut chancenlos

Nach der 6:9-Pleite vergangene Woche muss sich Minnesota auch diesmal geschlagen geben. In der Serie liegen sie somit bereits 0:2 zurück.

NHL-Playoffs: Minnesota gegen Colorado erneut chancenlos Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Colorado Avalanche setzten sich auch in Spiel 2 gegen die Minnesota Wild mit 5:2 durch. Damit können sie den Vorsprung in der Viertelfinal-Serie der NHL-Playoffs auf 2:0 ausbauen.

Bereits nach drei Minuten bringt Necas Colorado in Führung, doch die Freude hält nicht lange an. Nur sechs Sekunden später fällt der Ausgleich durch Kaprizov.

Das Heimteam nutzt seine Chancen besser und stellt den Ein-Tore-Vorsprung durch Kapitän Landeskog kurz darauf (9.) wieder her. Roy legt Anfang des zweiten Drittels das 3:1 nach (22.).

Minnesota verteidigt daraufhin besser, muss jedoch in Minute 54 das 4:1 durch MacKinnon hinnehmen. Aufgeben wollen die Gäste nicht. Johansson verkürzt auf 4:2 (55.). Den Abschluss macht Nichushkin. Er trifft zum 5:2-Endstand (60.).

Weiter geht es in der Nacht auf Sonntag in Minnesota. Dort sind die Wild zum Handeln gezwungen.

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