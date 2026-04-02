Zwei Rossi-Assists bei Canucks-Torspektakel

Erfolgserlebnis für Marco Rossi und die Vancouver Canucks.

In der NHL feiert das Team des Österreichers einen spektakulären 8:6-Sieg über die Colorado Avalanche.

Rossi zweimal mit dem Assist

Dabei erzielen die Canucks bereits im ersten Drittel drei Tore durch Max Sasson (1.), Teddy Blueger (6.) und nach Assist von Rossi Jake DeBrusk (12.). Doch Colorado gelingt es zunächst dank Toren von Nathan MacKinnon (2.) und Gabriel Landeskog (17.) dran zu bleiben.

Das ändert sich aber im zweiten Drittel, denn die Canucks erzielen erneut drei Tor diesmal durch Teddy Blueger (26.) und durch einen Doppelpack von Brock Boeser (30., 36.), wobei Marco Rossi beim ersten Treffer von Boser erneut den Assist liefert.

Insgesamt hatte Rossi 13:36 Minuten Eiszeit.

Spektakuläre Schlussphase

Doch als die Kanadier bereits wie die sicheren Sieger aussehen, starten die Avalanche ihre Aufholjagd. Tore von Sam Malinski (36., 54.), Parker Kelly (41.) und Brent Burns (54.) sorgen für den spektakulären 6:6-Ausgleich kurz vor Schluss.

Die Canucks schlagen jedoch erneut zurück und sorgen durch Marcus Petterson (55.) und Brock Boeser (59.) für die endgültige Entscheidung.

Trotz des Siegs bleiben die Canucks weiter am Tabellenende der Western Conference. Avalanche ist hingegen weiter Erster.

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