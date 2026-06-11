-
Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz
-
Das schönste WM-Trikot der WM 2026?Ansakonferenz
-
Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"Ansakonferenz
-
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?Ansakonferenz
-
Top10-Ranking: Die legendärsten WM-Bälle!Ansakonferenz
-
Kann man Baumgartner ersetzen?Ansakonferenz
-
Österreich vor der WM: Bereit oder nicht?Ansakonferenz
-
WM 2026: Kann Österreich die EURO übertreffen?Standpunkt
-
Wenn heute WM-Wäre: Haralds ÖFB-Startelf für JordanienAnsakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
ÖFB-WM-Gegner zurück auf Platz eins der Weltrangliste
Kurz vor Beginn der WM gibt es eine überarbeitete Weltrangliste. Der bisherige Führende Frankreich fällt zurück, das ÖFB-Team hält seine Platzierung.
Weltmeister Argentinien nimmt die Mission Titelverteidigung als Nummer eins der Welt in Angriff.
Österreichs Gruppengegner kehrte in der wenige Stunden vor dem WM-Auftakt veröffentlichten FIFA-Weltrangliste auf Platz eins zurück. Der bisherige Spitzenreiter Frankreich belegt Platz drei hinter Europameister Spanien.
Das ÖFB-Team rangiert unverändert auf Platz 24. Bei den weiteren Gruppengegnern Algerien (28.) und Jordanien (63.) gab es keine Verschiebungen.
Die "Albiceleste" übernahm die Spitzenposition durch zwei Testspielerfolge gegen Island und Honduras, während Frankreich bei einem Sieg gegen Nordirland der Cote d'Ivoire unterlegen war. Spanien blieb durch das Remis gegen den Irak Zweiter.