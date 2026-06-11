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ÖFB-WM-Gegner zurück auf Platz eins der Weltrangliste

Kurz vor Beginn der WM gibt es eine überarbeitete Weltrangliste. Der bisherige Führende Frankreich fällt zurück, das ÖFB-Team hält seine Platzierung.

ÖFB-WM-Gegner zurück auf Platz eins der Weltrangliste Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © APA
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Weltmeister Argentinien nimmt die Mission Titelverteidigung als Nummer eins der Welt in Angriff.

Österreichs Gruppengegner kehrte in der wenige Stunden vor dem WM-Auftakt veröffentlichten FIFA-Weltrangliste auf Platz eins zurück. Der bisherige Spitzenreiter Frankreich belegt Platz drei hinter Europameister Spanien.

Das ÖFB-Team rangiert unverändert auf Platz 24. Bei den weiteren Gruppengegnern Algerien (28.) und Jordanien (63.) gab es keine Verschiebungen.

Die "Albiceleste" übernahm die Spitzenposition durch zwei Testspielerfolge gegen Island und Honduras, während Frankreich bei einem Sieg gegen Nordirland der Cote d'Ivoire unterlegen war. Spanien blieb durch das Remis gegen den Irak Zweiter.

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