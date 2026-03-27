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Rossi und Canucks mit vierter Niederlage in Folge

Das kanadische Team mit Marco Rossi muss sich den LA Kings deutlich geschlagen geben - es ist die vierte Niederlage in Serie.

Rossi und Canucks mit vierter Niederlage in Folge Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Die Vancouver Canucks mit Marco Rossi kassieren die vierte Niederlage in Folge in der National Hockey League.

Gegen die noch um die Play-off-Teilnahme kämpfenden Los Angeles Kings laufen die Kanadier am Donnerstag (Ortszeit) in eine 0:4-Heimniederlage. Weiter geht es für die Canucks nun mit vier Auswärtsspielen, angefangen mit der Partie bei den Flames am kommenden Sonntag (4 Uhr, MEZ).

Früher spielt Marco Kasper mit den Red Wings: Detroit trifft um Mitternacht (MEZ) auf die Buffalo Sabres.

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