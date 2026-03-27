NEWS

WM-Quali-Play-offs: Bolivien und Jamaika eine Runde weiter

Bolivien und Jamaika gewinnen ihre Halbfinalspiele der interkontinentalen WM-Play-offs - nun warten der Irak sowie die DR Kongo als finale Gegner.

WM-Quali-Play-offs: Bolivien und Jamaika eine Runde weiter Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Bolivien und Jamaika sind nur noch einen Sieg von der Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft entfernt.

Im Halbfinale der interkontinentalen WM-Play-offs gewinnt Bolivien gegen Suriname 2:1 (0:0) und trifft auf den Irak. Jamaika gewinnt in Guadalajara 1:0 (1:0) gegen Neukaledonien und spielt kommende Woche gegen die DR Kongo. Das Duell zwischen Bolivien und Irak findet ebenfalls im WM-Stadion von Monterrey in Mexiko statt.

Der Sieger ist für die WM in Mexiko, Kanada und den USA qualifiziert und spielt in der hochklassig besetzten Gruppe I gegen Frankreich, Senegal und Norwegen. Jamaika und DR Kongo treffen in Guadalajara aufeinander, der Gewinner dieses Endspiels bekommt es bei der WM in der Gruppe K unter anderem mit Portugal zu tun.

Tormannfehler ermöglichte 1:0 für Jamaika

Bailey Cadamarteri profitiert bei seinem Führungstreffer für Jamaika in der 18. Minute von einem Patzer von Tormann Rocky Nyikeine, der einen Freistoß nach vorne abklatschen lässt. Das Team ist durchgehend die überlegene Mannschaft, muss aber mehrfach zumindest im Ansatz gefährliche Vorstöße des kleinen Inselstaats von vor der Küste Australiens überstehen.

Liam van Gelderen erzielt in der 48. Minute das überraschende 1:0 für Suriname, das erstmals zu einer WM fahren wollte. In der 72. Minute erzielt der erst 18-jährige Moises Paniagua den Ausgleich. Nur sechs Minuten später kommt Leo Abena zu spät gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Juan Godoy, den fälligen Elfmeter verwandelt Miguel "Miguelito" Terceros zur verdienten Führung für Bolivien.

Der offensive Mittelfeldspieler des FC Santos hat in der WM-Qualifikation in 13 Partien bereits acht Tore erzielt - zuletzt beim 1:0 gegen Brasilien im September.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Alajbegovic vom Punkt! Bosnien-Herzegowina holt sich Finalspiel

Alajbegovic vom Punkt! Bosnien-Herzegowina holt sich Finalspiel

FIFA WM
1
Foda holt sich mit dem Kosovo das Finalspiel gegen die Türkei

Foda holt sich mit dem Kosovo das Finalspiel gegen die Türkei

FIFA WM
20
Italien gibt sich gegen harmlose Nordiren keine Blöße

Italien gibt sich gegen harmlose Nordiren keine Blöße

FIFA WM
1
WM Qualifikation LIVE: Türkei - Rumänien

WM Qualifikation LIVE: Türkei - Rumänien

FIFA WM
Dieser TV-Sender überträgt Österreich gegen Ghana

Dieser TV-Sender überträgt Österreich gegen Ghana

ÖFB-Team
5
Rangnick äußert sich über ÖFB-Vertragsgespräche

Rangnick äußert sich über ÖFB-Vertragsgespräche

ÖFB-Team
12
Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

ÖFB-Team
21

Kommentare

Fußball Irak DR Kongo Bolivien Jamaika WM-Qualifikation FIFA WM 2026