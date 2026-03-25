Kaspers Red Wings misslingt Aufholjagd gegen Ottawa Senators

Marco Kaspers Detroit Red Wings müssen sich den Ottawa Senators mit 2:3 geschlagen geben. Der 20-Jährige steht erneut im Lineup der Red Wings, bleibt aber ohne Scorerpunkt.

Ottawa legt früh den Grundstein, als Brady Tkachuk im ersten Drittel trifft. Im Mittelabschnitt erhöhen Carter Yakemchuk (30.) und Lars Eller (32.) auf 3:0. Detroit meldet sich durch Dominik Shine (35.) zurück.

Strafenflut zum Schluss

Im Schlussdrittel bringt Dylan Larkin (45.) die Red Wings noch einmal heran. Kasper ist an mehreren Druckphasen beteiligt, Detroit kommt aber nicht mehr zum Ausgleich.

Eine Strafenflut in der Schlussminute stoppt den Rhythmus und so bringt Ottawa das 3:2 über die Zeit.

In der Eastern Conference ist Detroit mit 84 Zählern aus den Playoff-Rängen gerutscht, allerdings liegt man nur einen Zähler hinter den New York Islanders, die zudem ein Spiel mehr absolviert haben.