Rossi trifft bei klarer Niederlage gegen Seattle

Rossi tallies his 8th of the season. pic.twitter.com/brASPIU6am— Vancouver Canucks (@Canucks) March 15, 2026
Overtime-Niederlage für Detroit
Die Detroit Red Wings unterliegen bei den Dallas Stars 2:3. Und das nach Verlängerung, das entscheidende Tor erzielt Verteidiger Thomas Harley nach 2:06 Min. der Überzeit.
Der Kärntner Marco Kasper bleibt bei den Verlierern ohne Scorerpunkt. Detroit nimmt nur noch den letzten Wildcard-Platz für den Einzug in die Playoffs ein, vor allem die Columbus Blue Jackets sind aber auf Tuchfühlung.
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