Rossi trifft bei klarer Niederlage gegen Seattle

Der Vorarlberger Marco Rossi hat am Samstag (Ortszeit) daheim gegen die Seattle Kraken sein achtes Saisontor in der NHL erzielt.

Mit seinem Treffer 20 Sekunden vor Matchende nach Pass von Jamie Oleksiak für die Vancouver Canucks zum 2:5 gelingt dem Stürmer nur noch Resultatskosmetik.

Die Kanadier haben nur vier ihrer vergangenen 28 Matches gewonnen und sind nach wie vor Schlusslicht der Liga.

Rossis Tor im VIDEO: