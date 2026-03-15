Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN Seattle Kraken Seattle Kraken SEA
Endstand
2:5
1:2 , 0:1 , 1:2
  • Jared McCann
  • Bobby McMann
  • Jamie Oleksiak
  • Bobby McMann
  • Matty Beniers
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Rossi trifft bei klarer Niederlage gegen Seattle

Für Marco Kasper und die Detroit Red Wings setzt es hingegen eine knappe Overtime-Niederlage.

Rossi trifft bei klarer Niederlage gegen Seattle Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Der Vorarlberger Marco Rossi hat am Samstag (Ortszeit) daheim gegen die Seattle Kraken sein achtes Saisontor in der NHL erzielt.

Mit seinem Treffer 20 Sekunden vor Matchende nach Pass von Jamie Oleksiak für die Vancouver Canucks zum 2:5 gelingt dem Stürmer nur noch Resultatskosmetik.

Die Kanadier haben nur vier ihrer vergangenen 28 Matches gewonnen und sind nach wie vor Schlusslicht der Liga.

Rossis Tor im VIDEO:

Overtime-Niederlage für Detroit

Die Detroit Red Wings unterliegen bei den Dallas Stars 2:3. Und das nach Verlängerung, das entscheidende Tor erzielt Verteidiger Thomas Harley nach 2:06 Min. der Überzeit.

Der Kärntner Marco Kasper bleibt bei den Verlierern ohne Scorerpunkt. Detroit nimmt nur noch den letzten Wildcard-Platz für den Einzug in die Playoffs ein, vor allem die Columbus Blue Jackets sind aber auf Tuchfühlung.

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